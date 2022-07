Orderiom, das Bestellsystem 2.0 – Die #1 Gastro App

Warum sich nur auf das Liefern von Essen beschränken – Orderiom vereint viele nützlich Apps für die Gastronomie in einem Tool.

Orderiom ist das Bestellsystem 2.0

Wir bei Orderiom verstehen die Gastronomie und Ihre Probleme und genau deswegen haben wir das Bestellsystem 2.0 entwickelt.

Personalengpässe, Preisexplosion für Waren und Energie, bis zu 30 % Provision an Lieferdienstportale, wie Lieferando und Co bei jeder Bestellung, all das sind nur ein paar der aktuellen Probleme.

Genau hier setzt Orderiom an.

Keine Provisionen pro Bestellung, Orderiom kostet nur 99 EUR im Monat, also 1.188 EUR im Jahr, egal wie viel bestellt wird, das spart über 14.000 EUR im Jahr, denn durchschnittlich zahlen Restaurants und Lieferdienste 15.600 EUR pro Jahr an Lieferdienstportale wie Lieferando.

Am Tisch per App und QR-Code bestellen, die beste Art Ihr Personal zu entlasten, gerade bei einer dünnen Personaldecke. Denn Ihr Servicepersonal muss die Bestellung nur noch zum Tisch oder z. B. in Hotels auf das Zimmer bringen.

Eigener Webshop mit Bestell- und Bezahlsystem, sie können in Minuten mit Orderiom

Der Gast kann entscheiden, ob Sie liefern sollen oder im Geschäft abgeholt, genauer gesagt am Tisch serviert werden soll.

Kunden können mit allen Bezahlmöglichkeiten jede Bestellung Online bezahlen und der Betrag wird direkt auf Ihr Konto verbucht und nicht erst über das Lieferdienstportal abgerechnet.

Inklusive Marketingpaket auf Social Media und Google.

Es wird möglich sein über Orderiom in allen Restaurants in Deutschland zu bestellen, ohne Partner von Orderiom zu sein, um für den Nutzer ein einzigartiges Bestellerlebnis zu schaffen.

Das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die Orderiom Dir bietet.

Werde Teil der Revolution in der Gastronomie und teste Orderiom für 30 Tage absolut unverbindlich*!

Unter www.orderiom.de/register kannst Du Dein Unternehmen schnell und einfach anmelden und alles Vorteile sofort nutzen!

*keine Kündigung notwendig – Shop schließt nach der Testzeit, wenn Sie nicht weiter machen wollen

19 Millionen Deutsche bestellen monatlich ihr Essen von zu Hause – Tendenz steigend!

Die Nachfrage für Essensbestellungen wird laut Wirtschaftsanalysen jedes Jahr um ca. 6,8 % wachsen.

Durch den Einsatz eines eigenen Webshops mit Bestellsystem und ständiger Erreichbarkeit verbessern sich nicht nur Umsatz und Arbeitseffizienz Ihres Restaurants.

Vor allem investieren Sie in die eigene Marke, eine nachhaltig gute Marktstellung und einen breiteren Kundenstamm.

Unser Bestellsystem lässt kompliziertes Auswählen, langwieriges Klicken und ewige Ladezeit der Vergangenheit angehören.

Mit Orderiom funktioniert das Bestellen so einfach und kundenfreundlich wie noch nie.

Das einzige, was Sie zum Start mit Orderiom benötigen sind, eigene Lieferfahrer oder die Abholung bei Ihnen im Geschäft.

Die Vorteile von Orderiom liegen klar auf der Hand.

Sie bekommen einen eigenen Webshop und können Kundenbestellungen wie bei allen anderen Lieferdienstportalen bequem Bestellungen Online annehmen und das alles ohne auch nur einen 1 EUR Provision von den Bestellungen abzugeben.

Sie benötigen nur eigene Fahrer oder der Kunde holt bei Ihnen ab, genauer gesagt bei Tisch oder Zimmerbestellungen, bringen Sie die Bestellung nur noch an den Tisch oder auf das Zimmer.

Ein kurzer Überblick:

– 30 Tage kostenlos testen, ohne kündigen zu müssen

– Online Bestellsystem

– Kostenloses Marketing Paket

– Social Media Anbindung in allen bekannten Kanälen

– Verfügbar auf allen Endgeräten oder als App

– Online, Tisch, Zimmer oder Ladenbestellung & Reservierung

– Intelligentes Abrechnungssystem mit Auswertung

– Webshop und App

– Google optimiert

– sichere Verschlüsselung

– Designauswahl aus Template Vorlagen

– Mobile Speisekarte

– Individuelle Inhalte anpassbar

– Alle Bezahlmethoden

– Kundenfreundliches Bestellen

– Keine Hardwareinstallation erforderlich

– QR-Code Bestellungen

– Anbindung an Ihr Kassensystem

– Alle Bezahlmöglichkeiten

– Direkte Abwicklung der Zahlungen auf Ihr Konto

Auf Wunsch bieten wir auch ein eigens Kassensystem an – sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Features sind schon implementiert und es folgen immer mehr.

Schon jetzt ist Oderiom aber das innovativste Lieferdienstportal am Markt, kein anderer Anbieter hat mehr Möglichkeiten, um Ihren Umsatz zu steigern und effizienter zu arbeiten.

Orderiom plant auch die Zusammenarbeit mit einem neuen innovativen Lieferdienst und Service zu einem unglaublichen Preis anbieten können.

Kontakt

AK Software GmbH

Michael Postier

Sydelstr. 7

10117 Berlin

015174367344

michael@ak-software.com

http://www.orderiom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.