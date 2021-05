Organisationen Richtung Zukunft bewegen

Christian Roth begleitet Führungskräfte hin zu nachhaltig erfolgreichen Prozessen, Systemen und Mitarbeitern.

Zunehmend unzufriedene Kunden, enormer Druck, weil Vorgesetzte und Mitarbeitende viel erwarten und gefühlt jeden Tag nur Prio A-Themen auf dem Schreibtisch. Führungskräfte stehen in den heutigen, stürmischen Zeiten vor großen Herausforderungen, ihre Unternehmen zu Organisationen der Zukunft zu machen. “Erlebbare Unterschiede zu machen ist mein Antrieb, Veränderungen mit Sinn mein Werkzeug: Die Schlagwörter unserer Zeit führen zu sehr viel Verunsicherung. Gleichzeitig kann es sich kein Unternehmen erlauben, sich nicht in Richtung Agilität zu bewegen”, erläutert Christian Roth.

In seinen Coachings, Workshops und Beratungen unterstützt Christian Roth seine Kunden darin, sich hin zu ihrer ganz eigenen Version einer Organisation der Zukunft zu entwickeln. Hierfür arbeitet er auf den drei Ebenen: Mensch, Prozess und System. “In meiner Vorstellung sind Organisationen der Zukunft Unternehmen, in denen es Mitarbeitende als angenehm empfinden, auf eine entspannte und gleichzeitig smarte Weise miteinander zu arbeiten. Außerdem sind diese Unternehmen zukunftsfähig, das bedeutet, da kann kommen, was wolle, sie sind fähig wirklich gut auf ihre Umwelt zu reagieren, können sich anpassen und sind insgesamt gut aufgestellt”, so Christian Roth.

Der Coach und Berater weiß genau, wann Agilität gefragt ist und wann sie keinen Sinn macht: “Agilität, welche nach dem Gießkannenprinzip verwendet wird, erfüllt keinen Zweck. In meiner Arbeit achte ich sehr darauf, dass nüchtern der Nutzen für das Unternehmen erhöht wird und das kann auch mal bedeuten, dass ich für das ein oder andere Problem keine agilen Lösungen empfehle – einfach, weil es nichts bringen würde.” In Bezug auf Agilität ist es für Christian Roth ein Anliegen, diese zum Beispiel einzusetzen, um die Lücke zwischen Führungskräften und Teams zu schließen. “Die Klarheit für Agilität zu schaffen und einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen ist mir in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden wichtig”, so Roth.

Ebenfalls sei die Kommunikation innerhalb des Unternehmens sowie über das Unternehmen hinaus ein Kern-Skill, der Veränderung vorantreibt und Innovation ermöglicht. Christian Roth führt hierzu weiter aus: “Transparenz ist nötig, um von- und miteinander zu lernen und Vertrauen in die Systeme, Prozesse und Menschen des Unternehmens zu festigen sowie aufzubauen. Es braucht aber das gegenseitige Verständnis der Bedürfnisse von Führungsetage und Teams.” In seiner Arbeit ist Christian Roth sehr darauf bedacht, dass der Nutzen für das Unternehmen erhöht wird und stimmt seine Handlungsempfehlungen darauf ab.

Um die eigenen Ziele zu erreichen, brauche es keinen Perfektionismus, sondern vor allem Ausprobieren, Irrtum, Umkehr, Fehlertoleranz, Anpassung und auch mal einen Umweg.

“Anhand der individuellen Ziele konzipiere ich für Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeitende genau auf Bedürfnisse hin zugeschnittene Workshops und Begleitungskonzepte. Vor Ort oder online zeige ich, welche Themen Unternehmen von Interesse sein könnten und gehe intensiv auf diese Thematiken ein”, erklärt Christian Roth abschließend.

Mehr Informationen und Kontakt zu Christan Roth – Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig – gibt es hier: https://www.christianroth.coach/

Christian Roth – Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig

Führungskräfte und Unternehmen befinden sich aktuell in stürmischen Gewässern und sehen sich vielen Herausforderungen gegenüber. Christian Roth begleitet Führungskräfte als Lotse, Leuchtturm und Guide hin zu nachhaltig erfolgreichen Prozessen, Systemen und Mitarbeitenden – und somit auf dem Weg zur Organisation der Zukunft.

Der erfahrene Coach und Berater weiß, dass widerstandsfähige Unternehmen auch mal in einen Sturm geraten und schwierige Gewässer durchfahren können, weil sie in ihrem System, ihren Prozessen und mit allen beteiligten Menschen jederzeit auf Kurs Richtung Zielhafen sind. Er begleitet Unternehmen darin, ihre Leistungsstärke zu nutzen, an sich zu arbeiten, Veränderungen und Fehler nicht zur bremsenden Kraft werden zu lassen, sondern stets das Ziel vor Augen zu haben und darauf zuzusteuern. Er befähigt darüber hinaus seine Kunden auch nach der Zusammenarbeit nachhaltig, damit diese wissen, was zu tun ist.

Christian Roth unterstützt fokussiert, effektiv und harmonisch Unternehmen und Führungskräfte ihre ganz eigene Version einer Organisation der Zukunft zu entwickeln.

Kontakt

Christian Roth – Widerstandsfähig.Leistungsstark.Nachhaltig

Christian Roth

Stolbergstraße 9

22085 Hamburg

+49 179 7995992

kontakt@christianroth.coach

https://www.christianroth.coach/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.