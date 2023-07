Orgasmen für alle, denn Sexiness beginnt im Kopf!

Jess beantwortet die Frage, wie wahre Hingabe an das eigene Ich, die eigene Sexualität und somit ein erfülltes und zufriedenes Leben gelingen kann.

Jeder Mensch hätte gerne guten Sex, mehr Sex oder einvernehmlichen Sex, denn ein sexuell erfülltes Leben ist der Nährboden für Gesundheit, Zufriedenheit und individuelles Glücksempfinden.

Guter Sex ist lebensbereinigend und entscheidet Über das Wohl und Wehe im Leben ihrer KlientInnen, so berichtet Jess Kugler.

Die Sehnsucht danach, Sexualität als Ausdrucksform des eigenen Ich‘ zu begreifen und Lust erfüllend auszuleben ist immens groß, doch der Mut dies zu tun fehlt oft in den starren, blockierenden Grenzen die unsere Gesellschaft diesem Thema, immer noch, auferlegt.

Dies zieht sich durch fast alle deutschen Schlafzimmer.

„Im Wesentlichen fehlt es an zwei essenziellen Aspekten: der offenen Kommunikation mit dem jeweiligen Gegenüber zu den eigenen Bedürfnissen und an hingebungsvoll praktizierter Selbstliebe, im wahrsten Sinne des Wortes.“, so Jess Kugler.

Es geht um den Abbau von Angst, Scham und unangenehmen Gefühlen und das Erwecken der sexuellen Energie, die jeder Frau innewohnt.

Hierzu braucht es die Basisarbeit „in touch“ mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu gehen, eigene Blockaden aufzulösen, offen darüber zu sprechen und die Lust darauf zu verspüren den Facettenreichtum der eigenen Persönlichkeit erblühen zu lassen.

„Wir dürfen, ja wir müssen das große Schweigen durchbrechen und lustvolle, erfüllte und authentisch gelebte Sexualität aus ihrem Schattendasein in die Normalität holen. Die eigene sexuelle Energie zu entfachen, bedeutet energetisch, dass jede beteiligte Person zur besten Version ihrer Selbst wird. In Summe bedeutet es einen schöpferischen Prozess für jeden Menschen um gesünder, glücklicher und entspannter Leben zu können.“, ermuntert Jess Kugler.

Im Wissen um aktuellste Studien, die von Orgasmusraten zwischen 34% und 41% bei heterosexuellen Frauen sprechen, wird es Zeit die negative Konnotation von Sexualität und der Scham zur offenen Kommunikation darüber zu beenden. Es wird Zeit das verwaschene Bild von „alle haben guten Sex, nur ich nicht“ aufzuheben, den immens empfundenen Performancedruck zu beenden und an dessen Stelle neugierig, spielerisches Erkunden zu setzen.

„Auf der Entdeckungsreise zu sich selbst, stehe ich an der Seite meiner KlientInnen. Mit Hingabe zu lieben, begonnen bei radikaler Selbstliebe, und dem Gefühl vollumfänglich verstanden zu werden, ebenfalls begonnen bei sich selbst,“ so Jess Kugler weiter, „begleite ich sie und bin immer wieder tief bewegt, wie Frauen ihre Fesseln sprengen und aus ihrem tiefen Inneren heraus komplett ins Strahlen kommen.

Als systemische Coachin und Paar & Sexualberaterin i.A. schafft Jess Kugler in exklusiven Einzelcoachings, Trainings und Seminaren einen geschützten Rahmen, in dem Frauen sich wieder mit ihrer ureigensten, weiblichen Intuition verbinden und ihre erotische Intelligenz kultivieren können.

„Ich helfe frustrierten Frauen & Paaren, die feststecken und sich gefangen und ohnmächtig fühlen in ihren sich tagtäglich wiederholenden Routinen, raus aus der Leidenschaftsflaute. Als zertifizierte systemische Coachin für Veränderungsmanagement und Paar- und Sexualtherapeutin i. A. ist es meine Passion, Einzelpersonen und Paaren dabei zu helfen, ihre Beziehungs- und Sexualprobleme zu erkennen, zu verstehen und zu bewältigen. In einer vertraulichen und unterstützenden Umgebung biete ich Raum für offene Gespräche und gemeinsames Wachstum. Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der interpersonalen, zwischenmenschlichen Kommunikation innerhalb der Beziehung, dem wieder Aufbau von Nähe, Intimität und Verbundenheit und einem erfülltem Sexualleben.“

