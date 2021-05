Ostangler Brandgilde jetzt im österreichischen Markt

Versicherungsvereine haben gemeinsamen Assekuradeur gegründet, arbeiten europaweit zusammen und stärken sich gegenseitig

Kappeln, 27. Mai 2021 – Die Ostangler Brandgilde (OAB) ( www.ostangler.de) ist ab sofort auch in Österreich tätig. Im Zuge dessen haben verschiedene Unternehmen einen gemeinsamen Assekuradeur, die Vereint VAG Assekuradeur GmbH, in Österreich gegründet. Mit diesem Schritt baut die Ostangler Brandgilde als unabhängiges Sachversicherungsunternehmen ihre internationale Präsenz und Reichweite weiter aus. Außerdem ist es den Versicherungsunternehmen in Österreich durch diese neue Gesellschaft nun möglich, zusätzliche Produkte anzubieten und Gebiete zu erschließen.

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1788 und handelt seit jeher nachhaltig, langlebig und zukunftsorientiert. Jüngst hat das Unternehmen seine Tätigkeiten auf den österreichischen Markt ausgeweitet. Gemeinsam mit dem Zillertaler Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der Wälder Versicherung VaG und einem weiteren Versicherungsverein wurde ein gemeinsamer Assekuradeur, die Vereint VAG Assekuradeur GmbH, gegründet.

Österreicher Versicherungsvereine können neue Produkte anbieten

“Kleinere Versicherer dürfen in Österreich nicht alle Versicherungssparten wie z. B. die Haftpflichtversicherung anbieten und nur in bestimmten Regionen tätig sein. Gemeinsam mit der Ostangler Brandgilde können diese jetzt viele weitere Produkte in der bisherigen Region offerieren und neue Gebiete erschließen. Somit ergeben sich Synergie- und Multiplikatoreffekte auf allen Seiten”, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender bei Ostangler Brandgilde.

Der Vorteil des Assekuradeurs ist, dass er Spezial- und Nischenprodukte gestalten und verwalten kann, die ein Versicherer in seinen Systemen nicht abbilden kann oder will. Künftig werden mit der gegründeten Gesellschaft neue Produkte wie zum Beispiel die Haftpflichtversicherung und die technische Versicherung der Ostangler Brandgilde in Österreich zugänglich sein. Außerdem entstehen neue Vertriebsgebiete, z. B. in Wien. Zusätzlich werden die Partner über die Vereint VAG Assekuradeur GmbH die Digitalisierung in den jeweiligen Häusern und im Markt vorantreiben.

Nachhaltigkeitsstrategie: Versicherer tragen gemeinsam Verantwortung

“Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Versicherern steht auch die Nachhaltigkeit ganz klar im Fokus. Diese ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur und Geschäftsstrategie der Ostangler Brandgilde. Wir achten seit jeher auf ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Belange und fördern diese – über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Nachhaltigkeit ist ein großes Kapital und das möchten wir nun auch in Österreich umsetzen”, erklärt Jens-Uwe Rohwer.

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimafreundlich gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

