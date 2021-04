Ostangler Brandgilde launcht Agrar-Rechtsschutzversicherung Fair Play

Versicherungsverein sichert Haus und Hof von Landwirten ab – geschäftlich wie privat

Kappeln, 08. April 2021 – Die Ostangler Brandgilde (OAB) ( www.ostangler.de) sichert mit der neuen “Agrar-Rechtsschutzversicherung Fair Play” das Kerngeschäft von Landwirten, deren Familien und Nebenbetrieben ab. Denn ein Schadenfall, der nicht ausreichend abgesichert ist, wird schnell zur Existenzfrage für Landwirte, die täglich vor zahlreichen Herausforderungen stehen und unterschiedliche Funktionen ausüben. Ob als Geschäftsführer, Arbeitgeber oder Immobilienbesitzer – damit der Landwirt erntet, was er sät, tritt die Agrar-Rechtsschutzversicherung Fair Play unter anderem für das Vertrags- und Sachenrecht sowie für das private Recht ein.

“Landwirte unterliegen in ihrer Tätigkeit vielfältigen rechtlichen Risiken. Dabei gibt es einige branchenspezifische Besonderheiten wie beispielsweise das Zusammenfließen der Privat- und Geschäftssphäre. Aus diesem Grund benötigen Landwirte eine Absicherung wie unsere Agrar-Rechtsschutzversicherung Fair Play, die im Schadenfall beides abdeckt. Denn das Ausmaß von Rechtsstreitigkeiten kann die gesamte Existenz von Landwirten maßgeblich schädigen und gefährden. Die Ostangler Brandgilde bietet in dieser Hinsicht finanzielle Sicherheit”, erklärt Jens-Uwe Rohwer, Vorstandsvorsitzender bei Ostangler Brandgilde.

Landwirt mit vielen Funktionen benötigt umfassende Absicherung

Ein Landwirt fungiert in vielen Bereichen: Er ist in der Regel Immobilien-Besitzer, Geschäftsführer, Verkehrsteilnehmer, Arbeitgeber, Verkäufer, Produzent und vieles mehr. All diese Funktionen können rechtliche Konflikte wie unter anderem Vertragsunstimmigkeiten, Schadensersatzforderungen und Haftungsfragen mit sich bringen.

Der von der Ostangler Brandgilde angebotene Rechtsschutz für den Landwirt stellt daher eine Kombination aus einem speziellen agrarbezogenen Firmenrechtsschutz und einem Privatrechtsschutz dar. So ist der Kunde unter anderem abgesichert im Bereich Schadenersatz, Verkehr, Arbeit, Arbeitgeber aus hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und Pflegeverhältnissen, Gebäude, Wohnung und Grundstück.

Wie bei einer “nichtspezifischen” Rechtsschutzversicherung werden dabei bei Rechtsstreitigkeiten unter anderem anfallende Gerichtskosten, Anwaltskosten, Zeugengelder, Kosten für den Sachverständiger etc. übernommen.

Als grundlegende Besonderheiten gilt bei der Agrar-Rechtsschutzversicherung Fair Play, dass der Kunde Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht genießt. Des Weiteren ist er auch im Verwaltungsrechtsschutz inklusive Cross Compliance versichert, wie beispielsweise bei Rückforderung von Prämienzahlungen wegen Nichteinhaltung von Umweltschutzauflagen. Darüber hinaus erhält der Landwirt sowohl im privaten Bereich (inklusive der Familie) als auch in seiner betrieblichen Funktion und seiner Nebenbetriebe umfassenden Schutz.

“Eine Rechtsschutzversicherung ist eine notwenige Ergänzung zur Haftpflichtversicherung des landwirtschaftlichen Betriebs, denn kaum eine Branche ist mittlerweile so facettenreich wie die Landwirtschaft und geht weit über das Kerngeschäft hinaus. Ob Urlaub auf dem Bauernhof, der Vertrieb eigener Erzeugnisse aus dem Hofladen, Holzhandel, Reiterhof und vieles mehr – mit steigendem Angebot steigen die Risiken, die sich durch die unterschiedlichen Geschäftsfelder ergeben. Daher sollten sich Landwirte unbedingt umfassend rechtlich absichern,” erklärt Jens-Uwe Rohwer.

Die Ostangler Brandgilde ist eines der ältesten, unabhängigen Sachversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1788 in Angeln, im Norden von Schleswig-Holstein. Die Ostangler Brandgilde besteht in der Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Die gegenseitige Hilfe in Notfällen zählt zu den Leitlinien des Unternehmens. Die Versicherungsnehmer sind sowohl Mitglieder als auch Träger des Vereins. Vom Rundum-Schutz bis zu Spezialleistungen orientieren sich die Produkte der Ostangler Brandgilde an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Der zeitgemäße Versicherungsschutz umschließt neben modernen Versicherungsprodukten auch innovative Services wie Online-Abschlüsse und vieles mehr. Das Unternehmen ist seit 2019 klimafreundlich gestellt und trägt mit seinen gelebten Werten sowie Leistungen zum Klimaschutz bei. www.ostangler.de

