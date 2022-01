Osteopath Oliver Garn mit spezieller Behandlung für Kleinkinder und Saeuglinge

Bad Grönenbach. Bei Beschwerden, Fehlstellungen oder Schlafschwierigkeiten der Jüngsten schicken Hebammen Eltern mit ihren Säuglingen zu ihm, um sie dort in guten Händen zu wissen. Und Patienten nehmen teilweise lange Wege auf sich, um in seine Praxen nach Holzmaden oder Bad Grönenbach, südlich von Memmingen, in der Nähe der A7, zu kommen. Seit 30 Jahren ist Oliver Garn Experte für Osteopathie, Heilpraktik und Physiotherapie. Der ganzheitliche Ansatz durch diese Fachgebiete, die langjährige Erfahrung und einfühlsame Behandlung der Kinder sind die Basis für seinen Erfolg.

Da Säuglinge und teilweise Kleinkinder noch nicht sagen können, wo ihre Beschwerden zu spüren sind, ist es wichtig einen Behandler zu haben, der Probleme erfühlen kann. Im ganzheitlichen Ansatz der Osteopathie ein entscheidender Punkt. Er nimmt sich die Zeit, die benötigt wird für seine Patienten. Oliver Garn arbeitet seit circa drei Jahrzehnten mit dem menschlichen Körper, den Fähigkeiten, sowie Stärken und Schwächen desselben. Und er weiß wie. „Jeder Patient, jedes Kind und jede Behandlung bei mir ist individuell.“ Gibt Oliver Garn zu wissen.

Osteopathie ist eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin, in der Diagnostik und Behandlung mit den Händen gemacht werden. Die Osteopathie geht dabei den Ursachen von Beschwerden auf den Grund und behandelt den Menschen in seiner Gesamtheit. Vor etwa 140 Jahren entwickelte der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still nach intensiver Forschung die Prinzipien der Osteopathie und begründete damit eine neue Medizin. Seitdem wird die Osteopathie ständig weiterentwickelt. Sie setzt bei den Selbstheilungskräften des Körpers an und mobilisiert sie. Diese sind stärker als manche oder mancher vermutet. Die Osteopathie findet in vielen medizinischen Bereichen Anwendung. Je nach Beschwerdebild kann sie aber auch begleitend, interdisziplinär zu anderen medizinischen Behandlungen eingesetzt werden. Es ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um schwere Erkrankungen, handelt.

Die Therapie, die Oliver Garn in der Osteopathie anbietet, geht von der Akuthilfe bei Kopfschmerzen, Migräne, Schmerzen im Bewegungsapparat, Schwindel oder Menstruationsbeschwerden über Rückenschmerzen, wie Ischias Schmerz, im Volksmund auch Hexenschuss genannt, Stress und Unruhe bis hin zur längerfristigen Therapie für Erwachsene. Für die Kleinsten, die Kleinkinder und Säuglinge, bietet er eigens Behandlungen an. Das spricht sich rum.

Die Behandlung in der Osteopathie der Kleinsten dauert in der Regel etwa 20 Minuten bis zu einer Stunde. Nach der Behandlung wird dem Körper Zeit gegeben, sich an die neuen, im Idealfall beschwerdefreien, Gegebenheiten zu gewöhnen. Bei den Säuglingen und Kleinkindern sind die Pausen zwischen den Behandlungen kürzer, da die zahlreichen und in kürzeren Intervallen erfolgenden Entwicklungsschübe bei Kindern einen Einfluss auf den Behandlungsfortschritt haben. Auch ist es sinnvoll, den Behandlungserfolg in einem größeren Abstand noch einmal zu überprüfen.

Die Beschwerden, mit denen Eltern mit ihren kleinen Kindern zu ihm kommen sind beispielsweise Probleme mit dem Liegen, Verspannungen oder Fehlstellungen, Trinkschwierigkeiten oder Schlafprobleme. Auch Schreibabys können behandelt werden. Sind die Kinder dann etwas älter, zählen noch Kieferbeschwerden, Stress, Konzentrationsstörungen oder Schlafprobleme zu den behandelten Problemen.

Die Kosten der Behandlungen werden in den meisten Fällen von den Krankenkassen übernommen. Nahezu alle gesetzlichen Krankenkassen (GKV) übernehmen mittlerweile die Kosten für eine osteopathische Behandlung ganz oder teilweise, Überweisungen an einen Physiotherapeuten sowieso. Am besten nachfragen.

Oliver Garn wird wegen seiner einfühlsamen Therapie nicht nur in seinem Stammhaus in Holzmaden gerne weiterempfohlen. Durch den langjährigen Erfolg konnte er zwischenzeitlich seine weitere Praxis in Bad Grönenbach etablieren. Ob Osteopathie, Physiotherapie oder Heilpraxis ist dabei egal. Er zielt auf den persönlichen Behandlungserfolg. Das wissen die Patienten. Ganz gleich, mit welchen Problemen oder Beschwerden man sich an Oliver Garn wendet, es wird sich endlich gekümmert. Gute Besserung!

Weitere Informationen: www.oliver-garn.de

Bildquelle: @Polina Tankilevitch