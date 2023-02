Osterbacken

Osterausstechformen

Dieses Set mit 16 Ausstechformen für Osterhasen ist perfekt für die Zubereitung Ihrer Lieblingsspeisen! Dieses Set enthält 16 verschiedenen Mustern, z.B. Hase, Osterei, Küken u.v.m. Die Ausstechformen sind aus hochwertigem und stabilem Weißblech gefertigt und lassen sich leicht verwenden und aufbewahren. Die Ausstechformen sind so vielseitig, dass Sie sie auch für andere Designs verwenden können. Außerdem können sie in der Spülmaschine gereinigt werden.

Produkt-Eigenschaften:

– Hergestellt aus hochwertigem und stabilem Weißblech

– Enthält 16 Osterformen in verschiedenen Mustern

– Hervorragend geeignet zum Ausstechen von Plätzchen oder zur Herstellung spezieller Dekorationen

– Spülmaschinenfest

– Kann zur Herstellung von lustigen Osterleckereien oder besonderen Dekorationen verwendet werde

Fehlt in Ihrer Küche das perfekte Set an Ausstechformen, um tolle Leckereien herzustellen? Dann suchen Sie nicht weiter – das Set mit 16 Ausstechformen Backen Ausstechformen & Ausstechformen & Ausstechformen & Backformen für Kekse (Set mit 16 Ausstechformen) bietet viele Formen und Größen, die Sie brauchen, um tolle Desserts zu backen.

Sie lieben es, Kekse mit einzigartigen Formen und Designs zu backen? Egal, ob Sie ein erfahrener Bäcker sind oder gerade erst anfangen, diese Ausstechformen helfen Ihnen, Ihre Plätzchenkreationen zum Leben zu erwecken! Das Set enthält eine Vielzahl von Formen und Größen, mit denen Sie wunderschöne Designs für Zucker-, Schokoladen-, Erdnussbutterkekse und vieles mehr kreieren können. Außerdem ist jeder Ausstecher aus langlebigem Edelstahl gefertigt, der nicht rostet oder korrodiert.

Das Backen von Plätzchen ist in vielen Haushalten auf der ganzen Welt zu einer Ostertradition geworden. Es kann jedoch schwierig sein, Ausstechformen zu finden, die schnell und einfach zu verwenden sind, während man individuelle Osterformen herstellt. Um das Plätzchenbacken einfacher und schneller zu machen, gibt es ein Set mit 16 unverzichtbaren Ausstechern, die nach beliebten Ostersymbolen geformt sind.

Jeder Ausstecher hat einen Durchmesser von ca. 5 cm und ist somit perfekt für die Herstellung kleinerer Kekse geeignet. Damit eignen sie sich nicht nur hervorragend für die Herstellung hübscher essbarer Dekorationen, sondern auch für größere Teigmengen – perfekt, wenn Sie eine große Plätzchenparty veranstalten möchten!

Die Ausstechformen verfügen über ein einzigartiges Design, das es ihnen ermöglicht, leicht durch fast jede Art von Teig zu gleiten, ohne zu kleben oder im Teig selbst stecken zu bleiben. Das macht ihre Verwendung mühelos und effizient, da Sie nicht jedes Mal mit klebrigem Teig oder ungleichmäßigen Scheiben kämpfen müssen, wenn Sie versuchen, komplizierte

Sie sind auch leicht zu reinigen – einfach nach jedem Gebrauch mit Seifenwasser abwaschen. Und wenn sie mit der Zeit zu klebrig oder schmutzig werden, sind sie spülmaschinenfest. Mit diesen 16 Teilen können Sie endlose Mengen an köstlichen Leckereien herstellen, die jeder lieben wird.

Darüber hinaus können Sie mit diesen eiförmigen Backformen wunderschöne Butterkuchen für Dekorationszwecke herstellen. Dank ihrer witzigen Designs lassen sich mit diesen Formen 3-dimensionale Leckereien kreieren, die wie echte Eier oder Küken aussehen – und das ohne den ganzen Aufwand und die Unordnung, die mit dem Formen von Fondant zu komplizierten Details verbunden sind!

JETZT KAUFEN 16er Set Ausstechformen Hase Ostern – Backen Osterhase Keksausstecher & Ausstechform & Ausstecher & Backform für Plätzchen (16er Set)

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590

info@tk-gruppe.com

https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590

info@tk-gruppe.com

https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.