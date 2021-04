Osterferien daheim im eigenen Garten

Mit diesen Profitipps gelingt die Frühjahrs-Rasenpflege

München, 31. März 2021 – Zu Ostern heißt es auch in diesem Jahr #Stay@Home statt Reiselust. Da ist jeder froh, der sich im eigenen Garten ganz entspannt und Corona-konform die Füße vertreten und etwas Sonne tanken kann. Was es zu beachten gibt, damit der eigene Rasen nach dem Winter im Nu wieder in gesundem Grün erstrahlt, verraten die Pflegetipps von Deutschlands größtem Rollrasen-Anbieter.

Haben sich im Winter hässliche, braune Flecken – z.B. Schneeschimmel oder so genannte Hexenringe gebildet, greifen viele Rasenbesitzer im Frühjahr zum Vertikutiergerät, um diese zu entfernen. Doch Vorsicht: Entgegen der weitverbreiteten, aber fälschlichen Meinung schadet das Vertikutieren dem Rasen weit mehr, als es ihm nutzt. “Vertikutieren verletzt nicht nur die z.B. vom Schneeschimmel bereits geschwächten Gräser, sondern schafft insbesondere im Frühjahr regelrechte Landebahnen für Unkrautsamen, die sich anstelle des Rasens ausbreiten – der Rasen wird also immer unansehnlicher”, weiß Günther Schwab, Geschäftsführer der Schwab Rollrasen GmbH.

Düngen statt vertikutieren

Ebenso wie moosige und braune Stellen sind Flecken im Rasen daher kein Fall für das Vertikutiergerät, sondern ein Zeichen für Nährstoffmangel in Boden. Meist bilden sich solche Stellen zuerst unter Hecken und Bäumen, wo die Baumwurzeln mehr Nährstoffe verbrauchen und sie damit dem Rasen entziehen. Daher gilt es jetzt als höchstes Gebot, den Rasen kräftig zu düngen, das gleicht den Nährstoffmangel im Boden wieder aus. Ein paar Wochen nach der ersten Düngung im Frühjahr verschwinden die unliebsamen Flecken also von ganz allein. Bei Schneeschimmel empfiehlt der Rasenprofi, den Boden der befallenen Stellen vor der Düngung zusätzlich mit einem Laubrechen leicht aufzurauen.

Die erste Düngung im Frühjahr sollte baldmöglichst ausgebracht und kann ab einer Außentemperatur von 4 Grad Celsius erfolgen. Ab dieser Temperatur nimmt das Gras Nährstoffe auf. Schwabs Empfehlung für ein optimales Ergebnis sind 100g Schwab Rollrasen-Dünger sowie 50g Bodenstarter pro Quadratmeter Rasenfläche. Eine Düngung ist für den Saisonstart völlig ausreichend, im Frühsommer sollte dann der nächste Düngegang folgen.

Wer sich im Laufe des Gartenjahrs nicht immer um den richtigen Zeitpunkt für die Düngung kümmern will, für den gibt es den praktischen Düngerservice, der liefert im Frühjahr, Sommer und Herbst die passende Düngermenge ohne Mindestlaufzeit direkt ins Haus. Weitere Informationen sowie praktisches Rasenzubehör gibt es unter: www.schwab-rollrasen.de

Rasenwissen & Tipps gebündelt in einer App

Schwab Rollrasen richtet sich bereits seit vielen Jahren nach den Mondphasen und konnte so die Qualität und Widerstandskraft seiner Rollrasen-Sorten nachhaltig verbessern. So gibt es z.B. besonders wirkungsvolle Tage für das Ansäen, Wässern, Mähen, für die Unkrautbekämpfung oder zum Düngen. Wann diese besonderen Tage sind – sowie weitere saisonale Tipps und Rasen-News – verrät Schwab interessierten Gartenfreunden in seiner kostenfreien App für Smartphone und Tablet mit den Betriebssystem iOS und Android. Ein weiteres praktisches Feature der App “Schwab Rasenpflege” erinnert rechtzeitig an den nächsten Düngetermin. Und damit zu diesem Zeitpunkt auch genug Dünger vorrätig ist, lassen sich dieser sowie alle anderen Rasenprodukte auch direkt aus der App heraus bestellen.

Über Schwab Rollrasen:

Die Schwab Rollrasen GmbH mit Firmensitz im bayerischen Waidhofen ist der größte deutsche Rollrasenanbauer – mit 300 verschiedenen Rollrasen-Varianten im Portfolio. Seit seiner Gründung 1969 hat sich das weltweit agierende Unternehmen zum europäischen Innovationsführer seiner Branche entwickelt. Aus der Ideenschmiede des erfolgreichen Familienbetriebs stammen zahlreiche Produkterfindungen und Patente, die heute Branchenstandard sind. Dazu zählen u.a. Großrollen, spezielle Verlegemaschinen und besondere Rasenmischungen.

Bildquelle: Schwab Rollrasen