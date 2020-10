Ostseeinseln zu Weihnachten auf der MS JUNKER JÖRG

Kultur, Entspannung, Natur und Hochseeflair an der Ostseeküste

8 Tage Reise zu Weihnachten mit dem Flusskreuzfahrtschiff MS JUNKER JÖRG ab Stralsund mit Halt in Greifswald, Lauterbach, Peenemünde, Wolgast, Stettin, Swinemünde und zurück nach Stralsund

Genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der weihnachtlich geschmückten MS JUNKER JÖRG und erleben Sie schöne Ausflüge und das weihnachtliche Flair der verschiedenen Städte.

Bei Speis und Trank verwöhnt Sie die Crew, insbesondere am Heiligen Abend mit Musik und vielem mehr, und beschert Ihnen besinnliche Tage an Bord.

Highlight der Kreuzfahrt ist außerdem das Fahrgebiet: Wunderschöne Städte, Stettiner Haff, Greifswalder Bodden, Passage Peenemünde in Wolgast, Passage Zecherinnen Brücke, Fahrt auf der Westoder, Fahrt auf der Swina (Kaiserfahrt) uvm.

Start der Reise in dem Bundesland mit den niedrigsten Infektionszahlen , bei Anstieg der Infektionszahlen in Polen, gibt es andere schöne Städte wo das Flusskreuzfahrtschiff MS JUNKER JÖRG anlegen.

Unsere Reisepreise für die 8 Tage (7 Nächte ) Reise:

2-Bett Kabine Unterdeck – 969,00 € EUR.p.P 2-Bett Kabine Oberdeck – 1069,00 € EUR.p.P 2-Bett Suite Oberdeck (mit französischen Balkon) – 1399,00 € EUR.p.P

Nach Anfrage buchbar, Zuschlag (aller Kategorien) Einzelbelegung 25 %

Jetzt noch bis Oktober buchen 10% Sparen

Inklusive Leistungen auf MS JUNKER JÖRG

Flusskreuzfaht in der gebuchten Kabinenkategorie, Vollpension (Frühstück, Mittagessen & Abendessen am Platz serviert, Kaffee/Kuchen oder Mitternachtssnack (je nach Programm) Kaffee oder Tee sowie ausgewählte alkoholische und antialkoholische Getränke am Tag,Kaffe oder Tee und Säfte zum Frühstück, Unterhaltungsprogramm an Bord, Deutschsprachige Reiseleitung, Alles Steuern und Gebühren, Exklusive Beauty-Produkt von Rituals auf der Kabine. Gesicherte Parkplätze für die Reisedauer vorhanden Preis pro Parkplatz 25.00 € Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Nicht enthalten: An-/Abreise und persönliche Ausgaben sowie Getränke, Trinkgelder

MS Junker Jörg Kreuzfahrten – Mit vier Sternen Richtung Erholung.

