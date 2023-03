OTR Deutschland AG verrentet Oldtimer

Was bisher nur im Bereich der Immobilie möglich war, ist nun auch mit Oldtimern machbar.

Die Verrentung von Oldtimern. Man verkauft seinen Oldtimer und erhält eine monatliche Rente. Der Clou, ist jedoch, man kann das Fahrzeug weiterhin nutzen und fahren und hat somit seinen geliebten Oldtimer weiterhin in der Garage stehen und zusätzlich mehr Geld zur Verfügung.

Möglich ist dies durch die Zusammenarbeit der OTR Deutschland AG mit zahlreichen Autohäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, so dass man bei seinem Autohaus ganz einfach eine Anfrage zur „OldtimerRente“ stellen kann, diesen Antrag leitet das Autohaus dann an die OTR Deutschland AG weiter, und man erhält ein Angebot für seine ganz spezielle „OldtimerRente“ erhält.

Bereits ab einem Gutachterwert in Höhe von 30.000 EUR kann man in den Genuss einer „OldtimerRente“ für sein geliebtes Classic Car gelangen.

Aber auch Premium sowie Special Cars können verrentet werden, wenn ein entsprechendes Gutachten über den Wert des Fahrzeugs vorliegt oder erstellt wird.

Wichtig für die OTR – „OldtimerRente“ ist ein Gutachten über den Wert des jeweiligen Fahrzeugs, eine Versicherung und der KFZ-Brief im Original.

Wer also einen Oldtimer sein Eigen nennt, der weit über 100.000 EUR an Wert hat, kann so mehrere hundert oder sogar mehrere tausend EURO monatlich zusätzlich auf seinem Konto haben.

Infos über die OldtimerRente gibt es unter www.oldtimerRente.info

Oder bei den jeweiligen Autohäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

PRESSEKONTAKT:

OTR Deutschland AG – Sittardstr. 73 – 41061 Mönchengladbach

Wilfried Glomb – Telefon: 02161 – 90 40 790 –

info@oldtimerrente.info

OTR verrentet Oldtimer!

OTR – „Die OldtimerRente“

Firmenkontakt

OTR Deutschland AG

Wilfried Glomb

Sittardstraße 73

41061 Mönchengladbach

02161-9040790

02161-9040791



https://oldtimerrente.info

Pressekontakt

OTR Deutschland AG

Dirk Glomb

Sittardstraße 73

41061 Mönchengladbach

021619040790



http://oldnuity.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.