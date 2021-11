Outdoor Trends 2022

A.B.C. Worldwide setzt 2022 auf Seile und Binsen

A.B.C. Worldwide setzt 2022 auf Seile und Binsen

Wohin geht die Reise auf den Gastro-Terrassen 2022? Welche Einrichtungstrends setzen Maßstäbe? Schon jetzt präsentiert der Gastronomie-Ausstatter A.B.C. Worldwide seine Sitzmöbel-Neuheiten für den Outdoor Bereich: Es wird edel auf der Terrasse. Pulverbeschichtete Aluminium Gestelle in mattem Anthrazit bilden die Basis vieler Outdoor-Sitzmöbel.

Der Werkstoff Aluminium hat viele Vorteile im Outdoor Bereich: Er ist leicht, stabil, und absolut rostfrei. Sicher ist es vorteilhaft, Aluminium-Terrassenmöbel aus Gründen der Hygiene und Optik regelmäßig feucht abzuwischen. Jedoch müssen sie nicht lackiert oder lasiert werden, wie es bei Holzmöbeln erforderlich ist. Daher gehört Aluminium zu den pflegeleichtesten und langlebigsten Materialien für den Außenbereich. Durch Verwendung von Edelstahlschrauben sind bei A.B.C. Worldwide auch die Verbindungen rostfrei. Wird Aluminium gebürstet, besitzt es die Optik von Edelstahl, ist aber viel leichter. Aus Aluminium gibt es Stühle, Bänke, Tische, Barhocker und Stehtische für die Restaurant-Terrasse.

Die Terrassenstühle der nächsten Saison sind echte Hingucker: Sie punkten durch aufregende Geflecht-Strukturen aus Seilen oder Kunststoff-Binsen, die ihrem Original optisch nicht nachstehen. Fast fühlt man sich in die 60er Jahre zurückversetzt. Wer kennt nicht die Stahlrohr-Stühle mit einer Umflechtung, die an Wäscheleinen erinnert? Auch diese Stühle erleben ein Revival. Bei A.B.C. Worldwide geht die Entwicklung jedoch noch weiter: Hier erscheinen die Geflechte etwa aus stabilen Seilen in Form großer Rauten. Täuschend echtes Binsengeflecht windet sich elegant um Stühle, deren Formen aus dem Indoor Bereich kommen. „Unsere Designer haben Ihrer Fantasie freien Lauf gelassen bei den neuen Outdoor Kreationen“, freut sich Christoph Hanselle, Prokurist bei A.B.C. Worldwide. „Die Modelle der Kollektion 2022 sind echte Trendsetter. Durch ihr anspruchsvolles Design machen Sie jede Terrasse zu einem genussvollen Outdoor Erlebnis.“

Reduzierte Formen aus Aluminium in Verbindung mit fantasievollen Geflechten machen neuen Outdoor Stühle zu einem echten Design Highlight.

Mehr Informationen über die neuen Terrassenmöbel finden sich unter der Rubrik „Neuheiten“ auf der Seite von www.abc-worldwide.de

