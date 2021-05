Outdoor-Urlaub einfach online planen und buchen

gocamping.de jetzt auch in Deutschland!

Zürich, 20. April 2021 – Endlich kann auch in Deutschland Campingurlaub einfach online geplant und gebucht werden! Auf gocamping.de finden Gäste und Campingplatzbetreiber ab sofort über 1″900 Camping- und Stellplätze in Deutschland. Auf dem Portal müssen weder Kommissionen oder Gebühren bezahlt noch Mitgliedschaften abgeschlossen werden. Die Betreiber können ihr Angebot ganz einfach und zu jederzeit selbst bearbeiten und bewirtschaften.

Camping – Naturnahe Ferien sind im Trend

gocamping richtet sich an alle Campingbegeisterten aus nah und fern. Alleine in der Campingnation Deutschland gibt es rund zehn Millionen regelmäßige Camper – Tendenz steigend. Camping an Bodensee, der Mosel oder der Nordsee liegt ebenso im Trend wie Glamping. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und in der Schweiz liegen naturnahe und erlebnisreiche Ferien im Trend und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Da bieten Wohnmobilplätze und Zeltplätze in Deutschland, Österreich und in der Schweiz die perfekte Ergänzung. Grund genug, dass das junge Schweizer Start-Up nach dem sehr erfolgreichen Start in der Schweiz nun auch in Deutschland durchstarten will und eines der umfassendsten Campingportal lanciert.

gocamping.de – so funktioniert die neue Plattform

gocamping.de ist das detaillierteste Campingportal für Deutschland. Mittels innovativer Technologie ermöglicht es jedem Campingplatz seine Zelt- und Stellplätze schnell, einfach und kostenlos online verfügbar und bei Bedarf buchbar zu machen. Über die zusätzliche Widget-Funktion kann auch eine Buchungsmaske mit wenigen Klicks auf der eigenen Webseite eingebaut werden.

Onlinebuchungen und Anfragen einfach gemacht – ganz ohne Mitgliedschaft.

Anfragen durch den Campinggast werden über ein Anfragekontaktformular direkt via E-Mail an den Campingplatzbetreiber gesendet. Entsprechend können die Gäste unverbindlich und direkt mit dem Campingplatz in Verbindung treten. Die Onlineportale von gocamping sind alle über Desktop, Mobile und natürlich als App für iOS und Android verfügbar – immer und überall einsetzbar.

gocamping – Junges Schweizer Start-Up schließt Marktlücke

gocamping bietet in Zeiten der Digitalisierung die perfekte Lösung und bringt Camper und Betreiber online zusammen. Gegründet wurde gocamping von drei Freunden, die langjährige Erfahrung in den Bereichen Tourismus, Hotellerie und Digital Business vorweisen können. “Unser Ziel ist, Betrieben in der Campingbranche ein einfaches und kostenfreies System zur Verfügung zu stellen, um über unsere Such- und Buchungsplattform mit den Gästen in Verbindung zu treten. Die Camper sollen einfach und unkompliziert Campingplätze finden, vergleichen, anfragen oder auch buchen können”, so der gocamping-Mitgründer Marco Demont. In Zusammenarbeit mit starken Kooperationspartnern wird das Angebot laufend ausgebaut, um den Ansprüchen aller Camper sowie Betreibern jederzeit gerecht zu werden.

gocamping.de ist die neue Campingplattform für den deutschen Markt. Im Mai 2020 wurde bereits die Seite gocamping.ch lanciert. Wir fördern die Campingbranche nachhaltig mit einer digitalen Lösung.

Kontakt

Homas AG / gocamping.de

Marco Demont

Seestrasse 41

8800 Thalwil

+41 76 420 30 25

–

marco@gocamping.ch

http://www.gocamping.de

