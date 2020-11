Outscale Object Storage – ein neuer Service für große Datenvolumen

3DS OUTSCALE startet Outscale Object Storage (OOS), ein Angebot für large-scale secure Storage.

Outscale Object Storage ist in allen Regionen (darunter SecNumCloud und HDS) verfügbar und mit den jeweiligen Marktstandards kompatibel.

Die Lösung basiert auf der Integration von Scality RING, um die zuverlässige und effiziente Speicherung großer Datenmengen zu ermöglichen.

München, Deutschland, 17. November 2020 – 3DS OUTSCALE, das Tochterunternehmen von Dassault Systemes für Cloud Services, bringt Outscale Object Storage (OOS) auf Basis von Scality RING auf den Markt. Dieser sichere, resiliente und unbegrenzt skalierbare Dienst ermöglicht es Unternehmen, große Datenmengen über API in der Cloud zu verwalten. Zusätzlich zur Vereinfachung der Ressourcenverwaltung geht Outscale Object Storage auf eine der großen Herausforderung ein: die Verarbeitung des durch die digitale Transformation stetig wachsenden Datenvolumens.

OOS: entwickelt um Herausforderungen der Digitalwirtschaft zu begegnen

Die digitale Transformation in Unternehmen erfordert die Einführung von umfassenden Data Governance Policies. Die massive Zunahme an Daten und der daraus resultierende Verwaltungsaufwand ist zu einem kritischen Thema für Unternehmen geworden. Fakt ist: Bis 2024 werden sich die als Files oder Objects gespeicherten unstrukturierten Daten im Vergleich zu 2019 verdreifachen*.

Als object-based storage service, der in der Lage ist, große Mengen unstrukturierter Daten (Text, Multimediadateien, Websites, Apps usw.) zu verwalten, ist Outscale Object Storage die Antwort auf eine dringliche Herausforderung. Outscale Object Storage auf Basis von Scality RING garantiert eine Durabilität von 14/9s. Darüber hinaus bietet OOS Zugang über HTTPS / REST-API-Anfragen und ist mit marktüblichen APIs kompatibel, um die Nutzung über Satndard-Tools wie Cyberduck, MinIO oder S3cmd zu erleichtern. Outscale Object Storage entspricht den Interoperabilitätsprinzipien, die in der DNA von 3DS OUTSCALE liegen und von der GAIA-X-Initiative unterstützt werden.

Schlussendlich fußt der Outscale Object Storage Service auf einer souveränen und skalierbaren Infrastruktur, die auf der Intergration von Scality RING für besseres Datenmanagement in Cloud-Umgebungen basiert.

“Wir freuen uns, dieses neue Angebot auf den Markt bringen zu können. Outscale Object Storage basiert auf Technologie von Scality, eines der weltweiten führenden Unternehmen für Data-Storage-Software. OOS ist die ideale Lösung für Unternehmen, die mit der Verwaltung von ständig wachsenden Datenmengen konfrontiert sind. Unternehmen können ihre sensiblen Daten in unserer Cloud sicherer speichern: Outscale Object Storage ist in allen unseren Regionen verfügbar, von denen zwei SecNumCloud-zertifiziert sind”, so David Chassan, Director of Strategy bei 3DS OUTSCALE.

“Scalitys Partnerschaft mit Outscale hilft sichere und souveräne Cloud-Data Lösungen in Europa zu betreiben.” so Jerome Lecat, CEO Scality.

OOS: Funktionen und Vorteile

Dank Outscale Object Storage werden Daten eines Unternehmens automatisch für jedes Objekt auf unterschiedliche Servern repliziert, um ein hohes Maß an Resilienz zu erzielen. Außerdem garantiert OOS nahtlose Kontinuität (Updates und Operations) und somit maximale Datenverfügbarkeit. Outscale Object Storage bietet Platz für Datenmengen jeder Größe und passt sich dem wachsenden Speicherbedarf kontinuierlich an. Dadurch kann der Service parallel zu den vom Unternehmen generierten Daten skaliert werden: Nur der tatsächlich genutzte Speicherplatz wird für die exakte Dauer seiner Nutzung in Rechnung gestellt. Darüber hinaus unterstützt OOS File- sowie Object Storage Interfaces um die Nutzung von modernen, sowie legacy-Anwendungen sicher zu stellen.

Features of the OOS solution:

Storage of objects and files in a single system

Distributed storage architecture

Unlimited scalability

Data protection

Automatic data replication

Compatibility with market standards

Use cases:

Data backup management

Data archiving

Big Data (analytics & data lakes)

High Performance Computing (HPC)

Log management

Cloud-native applications (web/mobile/messaging/email)

* Quelle: Magic Quadrant for Distributed File and Object Storage, Gartner, 2019.

Über 3DS OUTSCALE

3DS OUTSCALE, die Cloud-Tochter von Dassault Systemes, mischt im multilokalen Cloud Computing mit und stellt Vertrauen dabei stets in den Mittelpunkt. Seit 2010 besteht die Vision von 3DS OUTSCALE aus einer verantwortungsbewussten Technologie, die Start-Ups, Softwarehersteller, Unternehmen und Einrichtungen zu Innovationen inspiriert und gleichzeitig gegenwärtige und zukünftige Generationen respektiert.

Seine Mission, extrem vertrauenswürdige Cloud-Dienste anzubieten, spiegelt sich in dem Versprechen wider, den höchsten Marktanforderungen gerecht zu werden, wie z.B. die SecNumCloud-Qualifizierung, die von ANSSI im Jahr 2019 geliefert wird und 3DS OUTSCALE zum ersten Cloud-Anbieter macht, der hochsichere Infrastrukturdienste anbietet.

Dieses Engagement wird auch durch Dienstleistungen und eine Organisation unterstützt, die vollständig für Informationssicherheit und -management in der Cloud (ISO 27001-27017-20178) sowie für das Hosting von Gesundheitsdaten (HDS) zertifiziert ist. Als Garant einer hoch vertrauenswürdigen Cloud in Europa, Amerika und Asien bietet 3DS OUTSCALE eine Aufteilung der Cloud-Regionen und unterstützt als Gründungsmitglied von Gaia-X die strategische digitale Autonomie in Europa. Dank des Antriebs der talentierten Mitarbeiter ist 3DS OUTSCALE der erste Cloud-Anbieter, der sich der RSE LUCIE ISO 26000 für Nachhaltigkeit, Verantwortung und Inklusivität verpflichtet hat und als RSE LUCIE ISO 26000 ausgezeichnet wurde.

Über Scality

Scality® ist markführender Anbieter von Software-Defined File and Object Storage Lösungen, die für On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Wir geben Kunden die notwendige Freiheit und Kontrolle, um in einer datengetriebenen Wirtschaft konkurenzfähig zu bleiben.Scalitywird von Gartner und IDC als Marktführer anerkannt. Folgen Sie uns über @scality und @LinkedIn. Besuchen Sie www.scality.com oder abonnieren Sie unseren Firmenblog SOLVED.

Firmenkontakt

Scality

Agnes Haag

Pond Croft 22

GU46 7UR Yateley, Hampshire

0447850416375

scality@a3communicationspr.com

https://www.scality.com

Pressekontakt

A3 Communications

Agnes Haag

Pond Croft 22

GU46 7UR Yateley, Hampshire

0447850416375

scality@a3communicationspr.com

https://www.scality.com