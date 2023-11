OXID eSales feiert 20. Geburtstag

E-Commerce Erfolgsstory mit Aufbruchstimmung:

Einer der ersten Anbieter von Onlineshop-Systemen in Deutschland feiert seinen 20. Geburtstag. OXID eSales bietet die Softwarebasis für die Realisierung skalierbarer Onlineshops mit vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten. Dabei setzt das Unternehmen auf ein kompetentes Netzwerk an Partnern, welche auf Basis der OXID-Technologie die Kundenlösung realisieren. Anbieter wie Bergfreunde, EDEKA oder Mercedes-Benz nutzen OXID für ihren digitalen Geschäftserfolg.

Neue Wege im E-Commerce – Vision für die Zukunft

„OXID hat die technologische Entwicklung des E-Commerce von Beginn an aktiv mitgestaltet und ist heute ein relevanter Akteur bei der Digitalisierung des Handels“, so CEO Henry Göttler.

In seinem Jubiläumsjahr hat OXID viele Weichen für die Zukunft gestellt: Mit dem jüngsten Versionsupdate 7.0 ist die Technologie noch schlanker und anpassungsfähiger geworden. Shopbetreiber können OXID unter anderem durch Multimandantenfähigkeit international einsetzen. Seit diesem Jahr finden Kunden und Implementierungspartner viele Bausteine zum Lösungsbau im Solution Hub, dem „digitalen Lösungsschaufenster“ von OXID. Hier werden neben den zahlreichen Plug-ins auch Lösungen aus dem Projektkontext des OXID-Ökosystems dargestellt. Abgerundet werden die Neuerungen durch das neue Logo.

Aufbruchstimmung bei OXID

Durch das bestehende und prognostizierte Potenzial im E-Commerce- und Shop-Software-Markt erwartet die Geschäftsleitung auch in Zukunft weiteres nachhaltiges Wachstum. „Während uns Bestandskunden seit Jahren die Treue halten, gewinnen wir kontinuierlich neue Kunden und Partner hinzu“, so CSO Dr. Oliver Charles. Dies zeigt sich nicht nur in der Anwesenheit langjähriger Begleiter, sondern auch in der Teilnahme vieler neuer Gäste, die Ende Oktober der Einladung von OXID zur Jubiläumsfeier in die Black Forest Studios gefolgt sind.

Die OXID-Strategie: Maßgeschneiderte Lösungen mit starkem Partnernetzwerk

OXID fokussiert sich auf die stetige Verbesserung seiner Technologie und den Ausbau seines Partnernetzwerkes. Bei Implementierung, Hosting, Betrieb und Wartung der kundenspezifischen Shoplösung vertraut das Unternehmen seinen erfahrenen Partnern. Diese sind meist auf Branchen spezialisiert und wissen, auf welche Details es ankommt. Damit realisiert OXID seinen Anspruch, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.

Neben den Implementierungspartnern erweitert das Unternehmen stetig sein Netzwerk an Partnern, die die Möglichkeiten der OXID-Plattform ergänzen. Alle wichtigen Zahlmethoden, Logistikdienstleistungen und mehr können durch Plugins unkompliziert angebunden werden.

Die OXID eSales AG gehört mit rund zwei Jahrzehnten Expertise und tausenden von E-Commerce Installationen zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Software im deutschsprachigen Raum. Zahlreiche namhafte und erfolgreiche Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich und aus den verschiedensten Branchen schätzen Verlässlichkeit, Skalierbarkeit, Modularität und Qualität der OXID Plattform. Kunden profitieren bei der Implementierung von den flexiblen Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der Standardsoftware (schnelle Einführungszeit, geringe Kosten), dem Know-how der über 100 zertifizierten OXID Lösungspartner und im laufenden Betrieb vom direkten persönlichen Kontakt zu Support und Entwicklung des Herstellers. OXID-Projekte stehen für Langlebigkeit und Erfolg.

