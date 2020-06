Pack4Food24 – Serviceverpackungen, Einweglösungen und Hygienebedarf aus einer Hand

Das B2B Onlineportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ist die ideale Adresse für Gastronomen, Imbissbetreiber, Caterer und Lebensmittelhändler

Pack4Food24 ist ein auf Großverbraucher und professionelle Abnehmer ausgerichtetes B2B Onlineportal für den breiten Bedarf an Serviceverpackungen, Einweglösungen, Tischprodukten, Hygieneartikeln und Reinigungsmitteln in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Als Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH verfügt Pack4Food24.de über ein weitreichendes und leistungsfähiges Lieferanten- und Logistiknetzwerk, welches eine kompetente und vollumfängliche Versorgung von Kunden in Deutschland, Europa und der Welt sicherstellt.

Zum Kernsortiment des Großhandelsspezialisten zählen praktische und hygienische Serviceverpackungen wie Trinkbecher, Pizzakartons, Snackboxen, Tortenkartons, Menüschalen, usw., aber auch Einweglösungen wie Papiertragetaschen, Einwegbackformen, Einwegbestecke oder Servietten. Darüber hinaus bietet der B2B Profi auch ein umfangreiches Reinigungs- und Hygienesortiment, angefangen von Hygienepapieren, über Einwegbekleidungen, bis hin zu professionellen und leistungsstarken Reinigungsmitteln.

Bei all dieser Sortimentsbreite ist Pack4Food24.de jedoch weit mehr als nur ein Onlineshop, denn wie bei einem stationären Großhandel auch, können die Kunden auf ein breit gestecktes Feld an Serviceleistungen zugreifen, und das im Idealfall ohne das eigene Geschäft verlassen zu müssen.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

