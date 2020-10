PacknBag DE bedruckte Papiertaschen erweitert Sortiment

Packnbag war bislang bekannt für qualitative und preiswerte Papiertaschen, die Unternehmen für Werbezwecke individuell gestalten können. Nun können auch viele weitere Marketingartikel wie Baumwolltaschen, Pizzakartons oder Auto Duftbäume individuell bedruckt werden und Ihre Marke damit ganzheitlich erlebbar und sogar als Accessoire tragbar machen.

Um eine Marke oder ein Unternehmen gezielt unter die Menschen zu bringen und bekannter zu machen, ist Packnbag die ideale Lösung. Denn beim Experten für bedruckte Papiertaschen und Plastiktaschen sowie weitere Werbemittel können Kunden die Produkte ganz individuell nach Ihren Wünschen gestalten. Individuell bedruckt machen unsere Taschen aller Art, wie etwa Papierkordeltaschen, Non-Woven-Taschen, als auch Baumwolltaschen und Plastiktaschen besonderen Eindruck auf Ihre Kunden. Besonders kreativ lässt sich Ihre Marke mithilfe von Packnbag auch vermarkten, wenn bedruckte Schachteln, To-Go Verpackungen und Auto Duftbäume zum Einsatz kommen. Neben der individuellen Gestaltungsmöglichkeit und den vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten besticht Packnbag vor allem durch die hohe Qualität der Produkte, ein aufwendiges Design und die besten Preise in ganz Europa!

Aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten können Kunden auf unserer Website ebenso eindeutige Werbegeschenke Ihrer Firma gestalten als auch Taschen und Verpackungen, die ganz beiläufig als schön gestaltetes Accessoire im Gedächtnis Ihrer Kunden bleiben. Besonders geeignet sind unsere Produkte für Messen und sonstige Ausstellungen, aber auch kreative Mailings für Neu- oder Bestandskunden lassen sich beispielsweise mit unseren Plastiktaschen oder To-Go Verpackungen hervorragend umsetzen.

Wir verschicken gerne auch kostenlos etliche Muster von vorherigen Arbeiten, die als Inspiration und Referenz unserer gehaltvollen Arbeit dienen. Viele Arbeiten lassen sich schon auf unserer Website unter dem Reiter ‘Referenzen’ einsehen, auf Anfrage schicken wir aber gerne etliche weitere Referenzen persönlich heraus. Darüber hinaus sprechen wir Ihnen eine 100-prozentige Preisgarantie aus. Das bedeutet: Wir garantieren unseren Kunden die besten Preise in ganz Europa! Dies können wir gewährleisten, da wir uns bereits seit unserer Gründung im Jahr 1995 die niedrigen Material- und Herstellungskosten in Istanbul zunutze machen und daher eine bestechende Qualität zum Tiefpreis anbieten können. In Florenz haben wir zudem eine zweite Produktionsstätte.

Ein weiterer großer Vorteil von Packnbag ist die kurze Lieferzeit. Wir können extrem schnell per Express liefern, dafür lassen sich auf unserer Website die Sonder-Lieferzeiten erfragen. Doch damit nicht genug: Auch bezahlt wird bei uns erst nach Zufriedenheit mit der Lieferung. Mit dieser Zufriedenheitsgarantie nimmt Packnbag eine absolute Sonderstellung auf dem Markt ein.

In jedem Fall können sich unsere Kunden sicher sein, dass Ihnen mit Packnbag jederzeit ein kompetenter und verlässlicher Partner für den Druck Ihrer Werbeartikel zur Verfügung steht. Europaweit schätzen bekannte Konzerne und Textilketten unsere Qualität und Sorgfalt, die auch durch unsere Qualitätsmaschinen von Deutsche Heidelberger und Tiegel zustande kommt. Auch aus technischer Sicht lassen wir stetig die neuesten Entwicklungen einfließen, um unsere Produkte immer weiter zu verbessern.

Packnbag ist aber nicht nur optimal und an erster Stelle auf unsere zahlreichen Kunden wie AMD, Casio, Deutz und viele mehr ausgerichtet, auch der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit der Produkte liegen uns am Herzen. Völlig egal, ob sie sich nun für eine exklusive Papiertaschen, Baumwolltaschen oder auch bedruckte Schachteln entscheiden, die Produkte sind wiederverwendbar. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch Ihrem Unternehmen zugute. Gerade aufgrund der Haptik haben die Werbeartikel mit Ihrem Kundenlogo nämlich eine sehr lange Verweildauer bei den Kunden. Ihre Marke kann so möglichst lange im öffentlichen Raum präsentiert werden, ohne dass ihr Unternehmen weitere Ausgaben für Marketing tätigen muss.

Übersicht unserer Produkte

Exklusive Papiertaschen

– Schriftzug wird in Material gestanzt oder hervorgestochen

– Markensymbol mit Finger spürbar

– mit bis zu 15 Kilogramm belastbar

– individuell bedruckt mit Bilderdurck, Spezialpapier oder Kraftpapier in Stärken von 160 bis 240 Gramm pro qm

Exklusive Papiertaschen sind ab einer Auflagen von 250 Stück innerhalb von 8 bis 30 Tagen lieferbar.

Papierkordeltaschen

– Offsetdruck oder Flexodruck

– Druck mit Spezialpapier einer Stärke zwischen 60 und 120 Gramm pro qm

Papierkordeltaschen sind ab einer Menge von 3.000 Stück innerhalb von drei bis sechs Wochen lieferbar.

Non-Woven-Taschen

– robustes, strapazierfähiges Material

– bis zu 15 Kilogramm belastbar

– entsteht durch Pressung

– glatte Oberfläche

Non-Woven-Taschen sind ab einer Menge von 3.000 Stück innerhalb von sechs bis acht Wochen lieferbar.

Baumwolltaschen

– Fasern der Baumwollpflanze werden gewebt

– Haptik weich bis leicht grob

– individuelle Größe des Logos möglich

Baumwolltaschen sind ab einer Menge von 3.000 Stück in sechs bis acht Wochen lieferbar.

Polytaschen

– langlebig, trotzen Wind und Wetter

– bis zu 15 Kilogramm belastbar

– Offset- und Flexdruckverfahren

Polytaschen sind ab einer Menge von 3.000 Stück in sechs bis acht Wochen lieferbar.

Bedruckte Schachteln

– erregen Aufmerksamkeit

– gute Haptik

– besonders für Messen geeignet

To-Go Verpackungen

– robust

– vor allem zum Transport von Essen geeignet

Auto Duftbäume

– überzeugen durch Duft

– können Kunden auf Messen mit angenehmem Duft anziehen

Haben wir Sie nun überzeugt? Oder sind Sie zumindest bereit, uns eine Chance zu geben? Dann nehmen Sie doch direkt auf unserer Website eine Bestellung vor oder nehmen Sie über die unten stehenden Kontaktdaten Kontakt zu uns auf.

Nicht vergessen: Durch unsere hundertprozentige Preisgarantie und unserer Zufriedenheitsgarantie behandeln Sie ohnehin dauerhaft das Heft des Handelns in der Hand und gehen keinerlei Risiko ein. Vielmehr werden Sie von der tollen Qualität überwältigt sein.

PacknBag bietet bedruckte Papiertaschen, Kordeltaschen, Baumwolltaschen, Pizzakartons, Werbeartikel innerhalb der EU an. Die Stärken des Unternehmen sind die Preise und die Qualität, auch bietet PacknBag alle Papiertaschen und weitere Artikel in Express Druck und Express Lieferung an, so dass Ihr Messeauftritt mit Ihren Messeartikeln ein Erfolg wird. Die Preise können Sie sich sofort mit der Express Anfrage Formular innerhalb wenigen Stunden einholen, das Team kann Sie auch telefonisch beraten.

Kontakt

PacknBag Deutschland – BCB Media GmbH

Firdes Gülenoglu

Bahnhofstrasse 11

88069 Tettnang

+49 7542 9478712

+49 7542 9478716

post@packnbag.de

https://packnbag.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.