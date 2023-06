Paessler erweitert sein Service-Portfolio um PRTG Professional Services

INDIVIDUELLE TRAINING- UND CONSULTING-LEISTUNGEN FÜR PRTG-KUNDEN

Nürnberg, 28. Juni 2023 – Die Paessler AG gibt den Start von Paessler PRTG Professional Services bekannt. Mit den neuen Servicemodellen Paessler PRTG Training und Paessler PRTG Consulting möchte Paessler seinen Kunden außergewöhnlichen Support ermöglichen und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

Mit PRTG Professional Services unterstützt Paessler Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und bessere Ergebnisse mit ihren Monitoring-Installationen zu erzielen. Die Training- und Consulting-Leistungen haben das Ziel, das Wissen der Kunden zu vertiefen und die Nutzung von PRTG zu optimieren. Beide Services werden primär remote angeboten – Vor-Ort-Services sind auf Anfrage möglich.

Paessler PRTG Training vermittelt Kunden praktisches Wissen zum effektiven Monitoring ihrer Infrastruktur mit PRTG. Die Workshops werden von Paesslers erfahrenen Experten geleitet und weltweit angeboten. Sie richten sich an Kunden mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen (vom Einsteiger- bis zum Enterprise-Level). Durch die Teilnahme an PRTG Training können Kunden ihr Verständnis für PRTG verbessern und das volle Potenzial ausschöpfen. Dieser Service wird in Englisch, Deutsch und Spanisch (innerhalb des US-Marktes) angeboten.

„Wir haben schon immer großen Wert darauf gelegt, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Support zu bieten“, sagt Jasmin Kahriman, Corporate Training Manager bei Paessler. „Mit der Einführung von PRTG Professional Services gehen wir einen weiteren Schritt, um den Erfolg unserer Kunden zu sichern. Mit Dienstleistungen wie PRTG Training wollen wir unsere Kunden mit praktischem Wissen ausstatten, damit sie den Nutzen von PRTG maximieren können.“

Paessler PRTG Consulting bietet Consulting-Leistungen, die auf die besonderen Herausforderungen und Ziele von PRTG-Kunden zugeschnitten sind. Das Beratungspaket umfasst ein breites Spektrum an Themen, darunter die Ersteinrichtung und – speziell für PRTG Enterprise Monitor-Kunden – die Installation und Konfiguration von ITOps Board. Die Leistungen werden auf die spezifischen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten. So wird eine individuelle Betreuung gewährleistet. PRTG Consulting wird von Paesslers Pre-Sales-Team angeboten und ist ab sofort in den USA und der EMEA-Region verfügbar.

„Wir freuen uns sehr, PRTG Consulting als Teil unseres neuen Serviceportfolios einzuführen“, sagt Martin Körber, Team Manager Pre-Sales EMEA bei Paessler. „Unser Expertenteam arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre individuellen Umgebungen und Herausforderungen zu verstehen. Paessler ist bestrebt, über den Standardansatz hinauszugehen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, indem wir sicherstellen, dass sie das volle Potenzial von PRTG ausschöpfen können.“

Erfahren Sie mehr über PRTG Professional Services oder kontaktieren Sie das Paessler-Team unter https://www.paessler.com/services

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

