PAKS Gallery zeigt Ausstellungen Virtuell

Viele Museen und Galerien weltweit mussten wegen dem Corona Virus ihre Tore schliessen. Aber nicht online. Die PAKS Gallery ermöglich Kunstinteressierten ihre Ausstellungen weiter zu Besuchen. In Social Media teilt Direktor der PAKS Gallery Heinz Playner auch einige Kunstwerke der vertretenen Künstler aus dem Atelier, um neue Arbeiten der Künstler zu zeigen und diese auch in dieser Zeit zu unterstützen. Auch die Ausstellungen der Galerie kann man virtuell Besuchen.

“Wir haben schon bereits ein Video unserer Ausstellung der PAKS Gallery in Wien auf Facebook geteilt. Das wurde von Kunstinteressierten weltweit sehr gut angenommen. In den nächsten Tagen erweitern wir unseren Virtuellen Durchgang durch die Ausstellungen in unseren Locations in München und im Schloss Hubertendorf. Wir möchten den Kunstinteressierten auch in dieser Zeit den Einblick auf die weltweite Kunst ermöglichen” – sagt Heinz Playner, Direktor der PAKS Gallery. Auch der Kauf der Kunstwerke ist online möglich. Der Galerist unterstützt die Kunstkäufer beim Kauf der Kunst und hilft bei der Organisation der Lieferung der Kunstwerke weltweit.

Die virtuellen Ausstellungen kann man auf der Facebook Seite der PAKS Gallery besuchen.

Die PAKS-Galerie ist auf den Verkauf von Originalkunstwerken und Kunstdrucken in limitierten Auflagen spezialisiert. In unserer Galerie können Sie sowohl Kunstdrucke in Museumsqualität als auch Kunstwerke kaufen. Die Galerie repräsentiert international erfolgreiche etablierte und aufstrebende zeitgenössische Künstler mit markantem Stil und einem besonderen Platz in der zeitgenössischen Kunstszene. Die PAKS Gallery ist spezialisiert auf den Verkauf von einzigartigen Kunstwerken der Gegenwartskunst und der modernen Kunst, Mischtechnik, Grafikdrucken, Fotokunst und Kunstdrucken in limitierten Auflagen mit guter Provenienz.

Firmenkontakt

PAKS Gallery GmbH

Heinz Playner

Schloss Hubertendorf 1

3372 Blindenmarkt

+43 664 2142 885

management@paks-gallery.com

http://www.paks-gallery.com

Pressekontakt

MAMAG Modern Art Museum and Gallery GmbH

Heinz Playner

Linzer Straße 342

1140 Wien

+43 664 2142 885

office@mamag-museum.com

http://www.mamag-museum.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.