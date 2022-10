Panasonic präsentiert innovative Lösungen für Schweißtechnich auf der EuroBLECH

Panasonic Factory Solutions Europe, ein führendes Unternehmen im Bereich der Roboter- und Schweißtechnik, wird auf der EuroBLECH in Hannover vom 25. bis 28. Oktober 2022 sein breites Spektrum an zukunftsweisenden Lösungen vorstellen. Die Besucher sind eingeladen, die neuesten intelligenten Schweißlösungen live zu erleben.

Gezeigt werden unter anderem folgende Technologien:

TS-950 Super fast! Dieser wendige 6-Achsen-Roboter kann dank seiner kompakten Größe und einer verbesserten Antriebsleistung eine breite Palette von Schweißverfahren durchführen. Gleichzeitig ist er platzsparend konzipiert.

LAPRISS (Laser Processing Robot Integrated System Solution) ist die DDL-Lösung von Panasonic. Sie kombiniert Laser Trepanning Technologie mit erhöhter Flexibilität. Die direkte Diodenlasertechnologie ist nicht nur für das Schneiden und Schweißen von Metallen geeignet, sondern auch für die nächste Generation der thermischen Bearbeitung wie 3D-Druck, Oberflächenbearbeitung und Multimaterialbearbeitung von Nichteisen-Metallen.

Qualitätsverluste bei der Schweißraupe? Nicht mit dem Bead Eye von Panasonic. Dieses Produkt wird mit einer umfangreichen, voreingestellten Wissensdatenbank geliefert. Sie lernt kontinuierlich, um Fehler in der Schweißproduktion zu vermeiden. Eine kostensparende Inspektionslösung, die die Rückverfolgbarkeit verbessert und die visuelle Inspektion automatisiert.

Die iWNB (integrated Welding Network Box) macht Schweißen sichtbar und digital. Das bedeutet einen Mehrwert an Produktivität, Qualität, Rückverfolgbarkeit und Wartungsfreundlichkeit. Alle Informationen über den Schweißroboter und den Prozess werden gesammelt, akkumuliert und analysiert. Das System macht Vorschläge für eine stabile Produktion bei gleichzeitiger Verbesserung der Gesamtproduktivität.

Peer Schumacher, Abteilungsleiter Robot & Welding, sagt: „Wir kombinieren die neueste Roboter- und Schweißtechnologie, um unseren Kunden Komplettlösungen anzubieten. Wir freuen uns darauf, auf der EuroBLECH unsere nächste Generation kompletter Schweißsystemlösungen zu präsentieren.“

EuroBLECH, Hannover, 25. bis 28. Oktober 2022, Panasonic Stand: Halle 26 – Stand J60.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: Robot & Welding system solutions | Factory Solutions (panasonic.eu)

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Iván Rodrigo Flor Cantos

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 173 6 283 787

ivan.flor-cantos@eu.panasonic.com

https://pfse.panasonic.eu/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16

panasonic@finkfuchs.de

https://www.finkfuchs.de