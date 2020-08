Panasonic präsentiert Neuheiten im Bereich Hairstyling

Der Haarglätter EH-PHS9K und der Haartrockner EH-NA63CN sorgen mit nanoeTM-Technologie für gepflegtes Haar von morgens bis abends ganz ohne statisches Aufladen.

Hamburg, August 2020 – Panasonic stellt mit dem nanoeTM-Haarglätter EH-PHS9K ein Haarstyling-Produkt vor, das eine schnelle, mühelose Anwendung ermöglicht und das Haar dabei gleichzeitig mit Feuchtigkeit verwöhnt. Dafür hat Panasonic im EH-PHS9K die bewährte nanoeTM-Technologie integriert. Diese versorgt das Haar während der Anwendung tiefenwirksam mit feinsten Feuchtigkeitspartikeln. So trocknet das Haar beim Glätten nicht aus und es bekommt ein seidig glattes Finish.

Der nanoeTM-Haarglätter verfügt über zwei High-Performance Keramikplatten mit innovativer Temperaturregulierung. So können die Keramikplatten gleichmäßig Hitze abgeben und gleichzeitig ihre Temperatur konstant anpassen. Bei einer Hitzeentwicklung von bis zu 230°C überzeugen die Heizplatten insbesondere durch ihre thermische Leitfähigkeit, die für eine gleichmäßige Wärme auf der kompletten Keramikfläche sorgt. Temperaturschwankungen werden durch den integrierten Advanced Stable Heater vermieden. Auch bei wenig Zeit zum Stylen wird somit ein langer Halt erzielt.

Die einzigartige nanoeTM-Technologie aktiviert mikrofeine Feuchtigkeitspartikel, die an den Seiten des Haarglätters freigesetzt werden. Die Feuchtigkeitspartikel dringen tief in das Haar ein, schließen die Schuppenschicht und sorgen so für einen glänzenden Look. Auch ein leichteres Gleiten der Keramikplatten durch das Haar wird so erreicht. Die nanoeTM-Technologie wirkt außerdem der statischen Aufladung des Haars entgegen.

Mit einem Gewicht von knapp 300g ist der EH-PHS9K sehr leicht. Der kompakte, schlanke Kopf ist optimal geformt, um das Haar direkt vom Ansatz bis in die Spitzen zu stylen. Die abgerundete Form des Griffs mit einer ergonomischen Einkerbung für den Daumen garantiert eine einfache und schnelle Anwendung und ideale Kontrolle beim Glätten. Die im Vergleich zum Vorgängermodell längeren Keramikplatten erlauben ein noch schnelleres Glätten. Und auch für ein Lockenfinish eignet sich der EH-PHS9K optimal.

Panasonic Haartrockner EH-NA63CN

Das Panasonic Hair Care-Sortiment wird durch einen weiteren Neuzugang bereichert. Im Oktober 2020 bekommt der nanoeTM-Haartrockner EH-NA63CN in der Farbe “schwarz-rosegold” seinen großen Auftritt. Im Design angelehnt an den EH-NA65CN wurde er speziell dafür entwickelt, Haarschäden wie Glanzlosigkeit, Frizz Trockenheit und Spliss sichtbar zu verbessern. Auch hier kommt die von Panasonic entwickelte nanoeTM-Technologie zum Einsatz und gibt 1.000 Mal mehr Feuchtigkeit an das Haar ab als herkömmliche Ionen-Haartrockner. Dabei wird die obere Schuppenschicht der Haare geschlossen. Das Ergebnis: glattes und glänzendes Haar.

Auch die Kopfhaut wird durch nanoeTM-Ionen mit Feuchtigkeit versorgt. Gleichzeitig wird dank nanoeTM eine statische Aufladung des Haars beim Stylen vermieden. Mit 4 Temperatur- und 3 Geschwindigkeitsstufen sowie 3 verschiedenen Düsen passt sich der Haartrockner EH-NA63CN perfekt den Bedürfnissen des Haares an und verhilft zum perfekten Finish.

Verfügbarkeit und Preis

Der Panasonic Haarglätter EH-PHS9K ist ab sofort für 125,75 Euro (UVP) erhältlich. Der Haartrockner EH-NA63CN wird ab Oktober 2020 für 86,76 Euro (UVP) im Handel sein.

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Peter Sechehaye PR

Jacob Dornhege

Tel.: 089 / 272726-20

E-Mail: jacob.dornhege@sechehaye.com

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 528 Tochtergesellschaften und 72 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/

Firmenkontakt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Michael Langbehn

Winsbergring 15

22525 Hamburg

+49 (0)40 85 49 22 85

Michael.langbehn@eu.panasonic.com

http://www.panasonic.com

Pressekontakt

Peter Sechehaye PR

Jacob Dornhege

Stollbergstr 11

80539 München

08927272620

jacob.dornhege@sechehaye.com

http://www.sechehaye.com

Bildquelle: Panasonic