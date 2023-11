Papier ideal für die Bastel- und Gestaltungsbedürfnisse

Pastellpapier

Sind Sie ein Bastelfreund oder ein Designer, der nach den perfekten Materialien für seine Projekte sucht? Dann sind die 100 Blatt Pastellpapier A4, 230 g/m² genau das Richtige für Sie. Mit mehr als 10 verschiedenen Farben zur Auswahl ist dieses bedruckbare Papier perfekt für alle Ihre Bastel- und Gestaltungsbedürfnisse.

Eines der herausragenden Merkmale dieses Papiers ist sein Gewicht. Mit 230 g/m² ist es dick und stabil und damit ideal für verschiedene Basteltechniken. Ganz gleich, ob Sie Origami-Meisterwerke kreieren, Scrapbooking betreiben, Karten gestalten oder komplizierte Papierausschnitte entwerfen, dieses Papier wird seine Form behalten und den Test der Zeit überstehen.

Die Auswahl von über 10 verschiedenen Pastellfarben ist ein weiterer Grund, warum dieses Papier ein Muss für Bastler und Designer ist. Von sanften Rosa- und Blautönen bis hin zu beruhigenden Grün- und Violetttönen – die Farbpalette lässt der Kreativität keine Grenzen. Ganz gleich, ob Sie an einem bestimmten Thema arbeiten oder einfach nur einen Farbakzent in Ihr Projekt bringen möchten, dieses Papier bietet alles, was Sie brauchen.

Das A4-Format ist bei Bastlern und Designern sehr beliebt, da es viel Platz für Kreativität bietet und dennoch handlich ist. Ob Sie nun digitale Entwürfe drucken oder mit traditionellen Bastelwerkzeugen arbeiten, das A4-Format bietet Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Eine der besten Eigenschaften dieses Papiers ist seine Bedruckbarkeit. Sie können Entwürfe, Muster oder Bilder problemlos mit einem Standarddrucker auf das Papier drucken. Dies eröffnet eine ganz neue Welt der Möglichkeiten für individuelle Bastelarbeiten und Designs. Ganz gleich, ob Sie individuelle Einladungen, Geschenkanhänger oder Wandbilder gestalten möchten, mit der Druckfunktion dieses Papiers können Sie Ihre Ideen ganz einfach umsetzen.

Dieses Papier ist nicht nur perfekt zum Basteln und Gestalten, sondern auch für verschiedene Altersgruppen geeignet. Ob Sie nun ein professioneller Designer sind, ein Schüler, der an einem Schulprojekt arbeitet, oder ein Elternteil, das nach einer lustigen Aktivität für seine Kinder sucht – dieses Papier ist vielseitig genug, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden.

Abgesehen von seiner Vielseitigkeit und Bedruckbarkeit ist dieses Papier auch von hoher Qualität. Mit einem Gewicht von 230 g/m² ist es dick und haltbar und sorgt dafür, dass Ihre Bastelarbeiten und Designs lange halten. Die Farben sind leuchtend und lichtecht, so dass Ihre Kreationen gut zur Geltung kommen und ihre Schönheit bewahren.

Produktmerkmale:

– Packung mit 100 Blatt: Mit 100 Blatt in der Packung haben Sie eine Fülle von Papier, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

– A4-Format: Jedes Blatt hat das Format A4 und lässt sich daher leicht für verschiedene Bastel- und Gestaltungszwecke verwenden.

– Bedruckbar: Das Papier ist mit den meisten Druckern kompatibel, so dass Sie Designs, Muster oder Bilder direkt auf die Blätter drucken können.

– 230 g/m² Dicke: Das dicke und robuste Papier gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit für Ihre Projekte.

– Pastellfarben: Die Packung enthält über 10 verschiedene Pastellfarben, die Ihnen eine große Auswahl an Möglichkeiten bieten, um Ihren Bastelarbeiten einen Hauch von Lebendigkeit und Kreativität zu verleihen.

– Vielseitig: Das Papier ist ideal für eine Vielzahl von Bastel- und Designprojekten, wie Scrapbooking, Kartengestaltung, Origami und mehr.

– Professionelle Qualität: Das hochwertige Papier garantiert hervorragende Druckergebnisse und eine glatte Oberfläche zum mühelosen Schreiben oder Zeichnen.

– Perfekt für Anfänger und Profis: Egal, ob Sie ein Hobbybastler oder ein professioneller Designer sind, diese Packung Pastellpapier ist für alle Könnensstufen geeignet.

100 Blatt – Papier Pastell Pastellpapier Buntpapier 230 g/m² – A4 Kopierpapier Druckerpapier bunt – 100 Blatt – zum Basteln & gestalten —>> JETZT KAUFEN

Die Packung mit 100 Blatt Pastellpapier A4 ist perfekt für all Ihre Bastel- und Gestaltungswünsche. Jedes Blatt besteht aus hochwertigem 230 g/m² Papier, das bedruckbar ist, sodass Sie schöne und farbenfrohe Projekte erstellen können.

Wenn Sie als Bastler oder Designer auf der Suche nach dem perfekten Material sind, sind Sie mit den 100 Blatt Pastellpapier A4, 230 g/m² bestens beraten. Mit seiner Farbvielfalt, Bedruckbarkeit und hohen Qualität ist dieses Papier ein Muss für alle Ihre Bastel- und Designprojekte. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erwecken Sie Ihre Ideen mit diesem außergewöhnlichen Papier zum Leben.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.