Parasoft präsentiert integrierte automatisierte Testlösung für CI/CD-Workflow

Neue Version von Parasoft C/C++test vereinfacht das Testen von Embedded Safety & Security Software

Parasoft, seit über 30 Jahren führend bei automatisierten Softwaretests, präsentiert auf der embedded world 2021 DIGITAL das neueste Release 2021.1 von Parasoft C/C++test, der einheitlichen C- und C++-Entwicklungstestlösung für Embedded-Anwendungen. Diese Version bietet Embedded-Entwicklungsteams die Geschwindigkeit und Effizienz einer modernen, hoch automatisierten CI/CD-Pipeline mit vollständig integrierten statischen und Unit-Tests für die Bereitstellung einer durchgängigen Konformität und Qualität.

Mit nachfolgenden Features vereinfacht und rationalisiert die Lösung das Testen von embedded Systemen:

-Bereitstellung von hochwertiger Software in kürzester Zeit durch nahtlose Integration mit GitHub, Bitbucket, Gitlab und MS Azure DevOps zur Definition von Pipelines für automatisierte statische Analysen und Unit-Tests, die den zunehmenden Trend zur Migration auf Git-basierte CI/CD-Plattformen und Workflows unterstützen.

-Bessere Visibilität der Rückverfolgbarkeit durch eine einheitliche Lösung zur Verifizierung und Validierung von Anforderungen mit Jama Software’s Jama Connect. Der bidirektionale Datenaustausch überbrückt die Lücke zwischen Anforderungen und Tests, die diese validieren. Indem er die vollständige Rückverfolgbarkeit bis hin zum Code bietet, erfüllt er die Konformität mit Entwicklungsprozessstandards wie ISO 26262, DO-178B/C, IEC 62304, IEC 61508 und EN 50128.

-Effizientes Einhalten der Konformität mit den DISA STIG-Sicherheitsrichtlinien. Neue Testkonfiguration für die statische Analyse schafft Bewusstsein für Sicherheitsbedrohungen und Schwachstellen.

-Vereinfachte Integration des Parasoft Code Coverage Tools in CMake-basierte Builds durch die Anwendung von CMake-Integrationsskripten.

-Einfache Archivdateien zum Bündeln, Verwalten und bequemen Bereitstellen der Installation von C/C++test Professional für Hunderte von Benutzern.

-Erweiterte Testunterstützung in der Build-Toolchain von IAR Systems für Linux für Arm (BXARM), die neueste Version von QNX SDP (Version 7.1) und Green Hills Compiler für ARM Version 2020.x für statische Analyse und Unit-Tests sowie die Integrity-Version des Compilers für statische Analyse.

Mit zwei Vorträgen auf dem embedded world Kongress rundet Parasoft seine Präsenz ab:

-Maximizing the Value of Static Analysis for Modern Development, ID 10550 – Donnerstag, 4.3.2021: 14:30 – 15:00 Uhr (Session 11)

-Using MQTT Based Adapters to Enable Testing for Industrial Applications (IIoT), ID 10568 – Donnerstag, 4.3.2021: 17:15 – 17:45 Uhr (Session 11)

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

