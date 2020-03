Parasoft Selenic: Neues auf AI basiertes UI-Testtool für Selenium

Unternehmen profitieren von schnellerer Softwarebereitstellung und einer zuverlässigen Kundenerfahrung

Monrovia (USA) / Berlin – 5. März 2020 – Parasoft, weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, gibt die Verfügbarkeit seines Parasoft Selenic-Angebots in EMEA bekannt, nachdem es im Oktober 2019 in den USA erfolgreich eingeführt wurde. Diese UI-Testlösung macht Selenium intelligenter und hilft Unternehmen, echte Fehler schneller zu finden und zu beheben. Parasoft Selenic integriert sich nahtlos in Selenium und nutzt die AI (Artificial Intelligence) zur Lösung der allgemeinen Herausforderungen von UI-Tests, so dass Teams von der Technologie profitieren können, ohne ihre bestehenden UI-Tests aufzugeben oder auf eine proprietäre Plattform umsteigen zu müssen, wie bei allen anderen derzeit verfügbaren Lösungen.

Parasoft Selenic ist ein AI-gestütztes UI-Testtool, das direkt mit Selenium Testsuiten arbeitet und sich in eine bestehende CI/CD-Pipeline integrieren lässt. Es bietet eine Selbstheilung der Selenium-Skripte zur Laufzeit und automatische Empfehlungen, die den Anwendern helfen, die fehlerhaften Test nach Abschluss der Tests zu reparieren, die dann wieder direkt in die IDE einfließen, um die Selenium-Skripte automatisch zu aktualisieren. Zudem enthält Parasoft Selenic ein Plug-in für die Erstellung intelligenter UI-Tests, das reine Java-basierte Selenium-Tests aufzeichnet und generiert, unter Nutzung des Page-Object-Modells für maximale Wartungsfreundlichkeit der Tests.

“Wir sehen UI-Automatisierungspraktiken, die normalerweise 3-4 Tage Aufwand für die Aktualisierung von Tests erfordern, wenn es eine Änderung in einer Anwendung gibt. Das bedeutet, die Teams haben Schwierigkeiten, Software mit der Agile-typischen Geschwindigkeit zu liefern und kämpfen mit der kostspieligen Erkennung von Fehlern im späten Zyklus”, erläutert Mark Lambert, Vice President of Products bei Parasoft. Mit Parasoft Selenic sind die Selenium-Tests nicht nur selbstheilend und liefern damit ununterbrochenen Nutzen in der CI/CD-Pipeline, auch der Prozess der Aktualisierung von Tests aufgrund von Änderungen dauert damit Minuten statt Stunden.

Zu den wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten von Parasoft Selenic gehören:

– Selbstheilungsfähigkeit und AI-gesteuerte Empfehlungen unterstützen Teams bei der effizienten Pflege ihrer vorhandenen Selenium-Skripte, um von der höheren UI-Teststabilität zu profitieren, ohne dass sie dazu Selenium verlassen müssen.

– Die Fähigkeit, sich direkt in eine bestehende CI/CD-Pipeline einzufügen, aktiviert durch eine einfache, einzeilige Codeänderung in der Befehlszeilenausführung.

– Ein intelligenter Workflow zur Erstellung von Tests gibt Testern eine Starthilfe beim Erstellen wartbarer Selenium-Tests nach dem Page-Object-Modell.

“Wir haben die Kernfunktionen von Parasoft Selenic dafür konzipiert, um Unternehmen dabei zu helfen, ein kontinuierliche Qualität zu erzielen, indem eine skalierbare Testpraxis eingeführt wird, die den Einsatz der UI-zentrierten Testpraktiken optimiert, die brüchig sind und normalerweise nicht mit den heutigen schnellen Änderungen an den Anwendungs-UI zurechtkommen”, so Lambert weiter. “Parasoft ist sein über 30 Jahren führend in der automatisierten Softwaretest-Branche, mit Innovationen, die es unseren Kunden ermöglichen, die Software schneller bereitzustellen ohne dabei Abstriche bei der Qualität oder Sicherheit zu machen. Parasoft Selenic vervollständigt unsere Suite für kontinuierliche Qualität. Damit sind wir der einzige Anbieter von Lösungen, die von der tiefen Codeanalyse und Unit-Tests über API- und UI-Tests bis hin zu Leistungstests und Service Virtualisierung reichen. Die Parasoft Suite bietet Unternehmen jetzt alles, was sie brauchen, um Continuous Quality zu verwirklichen und das Versprechen von Agile und DevOps zu erfüllen.”

Auf den heutigen wettbewerbsgetriebenen Märkten können Benutzerfreundlichkeit und Stabilität von Anwendungen über den Unternehmenserfolg entscheiden. Allerdings vereiteln oft Engpässe bei Testverfahren die schnelle Realisierung von differenzierenden Kundenerlebnissen. Automatisierte UI-Tests sind der entscheidende Schritt zur Validierung des Kundenerlebnisses, und Selenium hat sich als De-facto-Standard für die UI-Testautomatisierung etabliert. Während Selenium für Benutzer einhellig ein leistungsstarkes Open-Source Framework ist, empfinden viele Unternehmen, dass ihre Selenium-Tests unter den üblichen Herausforderungen des UI-Testens in punkto Wartbarkeit und Stabilität leiden. Genau hier setzt Parasoft Selenic an.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

