Pariser Partnerschule ermöglicht Absolventen des Fashion Design Instituts den Bachelor-Abschluss

Direktorin der Pariser Partnerschule EIDM hält Gastvortrag am Fashion Design Institut

Das Düsseldorfer Fashion Design Institut kooperiert mit zwei renommierten Partnerschulen in Frankreich und Italien. Absolventen des Fashion Design Institut wird so ein Bachelor- und ein Masterabschluss ermöglicht, denn beide Partnerschulen erkennen die Diplome des Fashion Design Instituts in vollem Umfang an.

– Die EIDM in Paris

– Abschluss an der EIDM

– Die Vorteile für Absolventen des Fashion Design Instituts

– Die Ausbildung am Fashion Design Institut

DIE EIDM IN PARIS

Für eine Partnerschaft hat sich das Fashion Design Institut nicht irgendeine Schule ausgewählt: wie das Fashion Design Institut selbst gehört auch die Pariser ecole Internationale de Mode & Luxe zu den renommiertesten Modeschulen und rangiert stets unter den Top 50 der weltbesten Modeinstitute. Etabliert wurde die EIDM im Jahr 2008 und bietet unter anderem die Studiengänge Fashion Business, Fashion Communication & Marketing, Management du Luxe und Fashion Art Direction & Styling.

ABSCHLUSS AN DER EIDM

An der EIDM sind Studienabschlüsse zum Bachelor und zum Master möglich. Im Normalfall dauert das Studium zum Bachelor in Fashion Business drei Jahre und wird in englischer Sprache angeboten. Ziel des Studiums ist es, nationalen und internationalen Studenten durch ihr erworbenes Knowhow die Arbeit in internationaler Umgebung zu ermöglichen und das dafür notwendige Wissen zu erlangen. Außerdem bietet die EIDM die Chance, die Kommunikation der internationalen Modewelt zu lernen und sofort anzuwenden. Studenten, die ihren Abschluss am Fashion Design Institut erworben haben, bietet die EIDM einen gesonderten Weg zum Bachelor.

DIE VORTEILE FÜE ABSOLVENTEN DES FASHION DESIGN INSTITUTS

Wer sein Studium an der EIDM aufnimmt und bereits ein Diplom des Fashion Design Instituts besitzt, bekommt die bereits absolvierte Ausbildung im vollen Umfang anerkannt. Auf diese Weise verkürzt sich das Studium an der EIDM stark, so dass am Ende nur noch drei Monate dort zu absolvieren sind, bis der Abschluss zum Bachelor gemacht werden kann. Dies ist ein besonderes Arrangement, welches das Fashion Design Institut mit ihrer Partnerschule EIDM getroffen hat, denn so erhält der Absolvent innerhalb weniger Monate gleich zwei anerkannte Abschlüsse. Zusammen mit der Erfahrung eines Studiums im Ausland und in der Modemetropole Paris ist das Studium an der EIDM ein attraktives Angebot für jeden, der am Fashion Design Institut eine Ausbildung abgeschlossen hat.

DIE AUSBILDUNG AM FASHION DESIGN INSTITUT

Das Fashion Design Institut ist eine staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule, die Bildungsgänge im Bereich der Mode auf höchstem Niveau anbietet und sich als einzige deutsche Modeschule in internationalen Rankings in den Top 20 der weltbesten Modeschulen findet. Absolviert können Bildungsgänge in den Bereichen Internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing. Jeder Bildungsgang schließt mit dem Diplom des Fashion Design Instituts ab. Dieses Diplom wird in der Modebranche anerkannt, was nicht zuletzt am hervorragenden internationalen Renommee des Fashion Design Instituts und seiner Bildungsgänge liegt.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf “Fashion Design Institut” bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt “The Business of Fashion”, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

