ParkHere revolutioniert mit ParkHere OS Access das Parkflächenmanagement für Büroimmobilien

ParkHere OS Access ermöglicht es Vermietern von Büroimmobilien, das Parkflächenmanagement ihrer Liegenschaften effizient zu gestalten – bei minimalem Verwaltungsaufwand für Vermieter und maximaler Flexibilität für Mieter.

München, den 20. September 2023 – Das Münchner Technologieunternehmen ParkHere gibt die Einführung des neuen Produkts ParkHere OS Access bekannt. Das System richtet sich an Asset- oder Projektmanager, die Büroimmobilien verwalten oder an der Planung und Entwicklung von Neubauten beteiligt sind. Es ermöglicht ein effizientes Parkflächenmanagement, das den Verwaltungsprozess für Vermieter vereinfacht und gleichzeitig den Mietern Flexibilität bei der Selbstverwaltung und Nutzung ihrer vertraglich zustehenden Stellplätze bietet. Das System ist skalierbar und kann in Liegenschaften jeder Größe, und auch für Mixed-Use-Immobilien, implementiert werden. Zudem bietet es eine Schnittstelle zum Smart-Parking-System von ParkHere.

ParkHere OS Access: das digitale Zugangssystem für Parkflächen

Das System ParkHere OS Access ist ein digitales Zugangssystem für Parkflächen, das durch automatische Kennzeichenerkennung oder QR-Code-Zugang funktioniert. Es besteht aus einer intelligenten Hardware an der Ein- und Ausfahrt der Parkflächen und einer einfach bedienbaren Software, über die das Zugangssystem von den Mietern selbst gesteuert werden kann. Jede Mietpartei bekommt einen eigenen Zugang zu einer Plattform, in der die vertraglich vereinbarten Stellplätze hinterlegt sind. Das ermöglicht den Mietparteien, die Parkberechtigungen für ihre Mitarbeitenden selber zu verwalten und auch Besuchenden per E-Mail einen QR-Code zuzusenden, mit dem ihnen die Zufahrt gewährt wird. So können sie nicht nur hybride Arbeitsmodelle flexibel und bedarfsgerecht gestalten, sondern auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigern.

Grundstein für Smart Building: Schnittstelle zu Smart-Parking-System

Vermieter legen mit der Implementierung von ParkHere OS Access als Modernisierungsmaßnahme von Bestandsimmobilien oder bei der Mobilitätsplanung von Neubauten zudem den Grundstein für ein Smart Building: Es bietet eine Schnittstelle für die einfache Integration in das Smart-Parking-System von ParkHere, wodurch zusätzliche Funktionen wie Echtzeit-Parkplatzreservierungen für Mieter möglich werden, um die Auslastung der Stellplätze noch weiter zu optimieren. Auch die Integration der Ladeinfrastruktur ist möglich. Die individuelle und modulare Erweiterung kann von den Mietparteien selbst als Upgrade kostenpflichtig hinzugebucht werden.

„Mit ParkHere OS Access setzen wir einen neuen Standard im Bereich des intelligenten Parkens. Es ist nicht nur eine Investition in die Zukunft, sondern auch ein Zeichen für unser Engagement, unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten,“ erklärt Neven Heuberger, Senior Business Development Manager bei ParkHere, und fährt fort: „Wir freuen uns, unseren Kunden in der Immobilienbranche nun ein System anbieten zu können, das sowohl für Vermieter als auch für Mieter mit wenig Verwaltungsaufwand betrieben werden kann und trotzdem ein hohes Level an Flexibilität bietet, die durch die modularen Erweiterungen bei Bedarf noch erhöht werden kann. Unser Experten-Team ist dabei in konstantem Austausch mit den Mietern und steht ihnen von der Konfiguration bis hin zur Verwaltung des Systems im Tagesgeschäft unterstützend zur Seite. So können wir das Beste für alle Parteien herausholen und das Parkraummanagement für alle so effizient wie möglich gestalten.“

ParkHere auf der EXPO REAL

Vom 4. bis 6. Oktober 2023 findet die internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen EXPO REAL in München statt. Sie bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen, Trends, Zukunftsthemen, Innovationen und Lösungen für die Immobilienwirtschaft. Sie dient zudem als Plattform für den Austausch zwischen allen Stakeholdern der Immobilienbranche. Neven Heuberger wird zusammen mit Rene Rather, Chief Revenue Officer, auf der Messe vertreten sein, um sich mit Interessenten über die Lösung auszutauschen. Heuberger betont: „Ich freue mich, auch dieses Mal wieder persönlich vor Ort zu sein. Es ist eine tolle Gelegenheit, sich mit Expertinnen und Experten aus der Branche über das Thema Parkraummanagement auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Wer sich weiterführend über Access informieren möchte, kann einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren, in dem wir gerne alle individuellen Fragen beantworten.“

Über ParkHere

ParkHere ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Parkraum-Lösungen spezialisiert hat. Bestehend aus IoT Hard- und Software-Produkten bietet ParkHere Unternehmen, Immobilien- und Parkraumbetreibern einzigartige Lösungen für eine effiziente und nachhaltige Mobilität. Unternehmen wie Telefonica, BMW oder Giesecke+Devrient vertrauen bereits auf die individuell konfigurierbare Komplettlösung und das Expertenwissen von ParkHere.

