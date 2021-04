Parkster als einer der besten Arbeitgeber Bayerns und der ITK-Branche ausgezeichnet

München, 28. April 2021 – Parkster, Anbieter für digitales Parken in Deutschland und Schweden, ist vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut “Great Place to Work” als attraktiver Arbeitgeber zertifiziert worden. Im Rahmen der Zertifizierung sicherte Parkster sich Prämierungen in den Kategorien “Beste Arbeitgeber in der ITK” und “Bayerns beste Arbeitgeber”.

“Ich freue mich sehr, dass das Münchner Parkster Team seinen Arbeitgeber so hervorragend bewertet hat. Die Zertifizierung und die beiden Auszeichnungen sind ein schöner Beleg, dass wir mit unserer schwedisch geprägten Unternehmenskultur, etwa in Sachen Arbeitsklima und Work-Life-Balance, sehr viel richtig machen”, sagt Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster GmbH. “Zudem liefert die Auszeichnung uns wertvolle Impulse dafür, wie sich Parkster als Arbeitgeber in Zukunft weiterentwickeln kann.”

Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Belegschaft der Parkster GmbH. Themen der Befragung sind unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management im Rahmen eines Kultur Audits befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitsplatzkultur aufgelegt wurden.

“Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist”, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work Institut. “Eine attraktive, engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben, gerade auch in der aktuellen Corona-Situation.”

Das ist Parkster

Parkster ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Herzstück des Parkster Portfolios ist die Parkster App, mit der Autofahrer*innen ihre Parkgebühren bargeld- und kontaktlos bezahlen. Das Parkster Deutschland Team betreut bereits über 250 deutsche Städte und Gemeinden, die in der Parkster App verfügbar sind. Parkster verfolgt das Ziel, sich zukünftig als europäische Lösung für digitales Parken zu etablieren.

Mehr Infos zum Thema Arbeiten bei Parkster und offene Stellen unter: parkster.teamtailor.com

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. In über 100 Ländern weltweit unterstützt es bei der Gestaltung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen, Begeisterung und Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse- und Beratungsangeboten zur Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität, ermittelt Great Place to Work® im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Arbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln rund 90 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de – http://www.greatplacetowork.com/

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau und auf Rechnung zu bezahlen. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet. Parkster zählt heute zu den zehn am schnellsten wachsenden schwedischen Unternehmen in Europa. Das Unternehmen vermarktet seit 2018 seine Lösungen auch in Deutschland. 2019 erhielt Parkster für den erfolgreichen Marktstart den Schwedischen Unternehmenspreis in der Kategorie “Newcomer”. Parken mit der Parkster App ist heute in über 250 deutschen Städten und Gemeinden verfügbar.

