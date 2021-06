Partner schafft Vertrauen

Blanke Systems – zuverlässig und transparent

In Zeiten voller Auftragsbücher sind zuverlässige Partner besonders wichtig. Denn die eng getakteten Bauvorhaben verlangen nicht nur eine exakte Arbeitsvorbereitung, sondern auch eine belastbare Materialbereitstellung. Der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH bietet in Sachen Logistik ein Höchstmaß an Verlässlichkeit. Angesichts der aktuellen Rohstoffverknappung setzt man bei Blanke zudem auf einen temporären Teuerungszuschlag statt dauerhafter Preiserhöhung.

Bisher ist die Bauindustrie und damit auch das Ausbaugewerk des Fliesen- und Mosaiklegers sehr gut durch die mehr als 15 Monate andauernde Pandemie gekommen. Vielfach müssen Betriebe neue Aufträge bis ins neue Jahr terminieren. Um in Zeiten solch hohen Termindrucks ausreichend und just-in-time mit praxisbewährten Lösungen von Blanke versorgt zu werden, arbeitet man in Iserlohn tagtäglich daran, bis zu 96 Prozent der vor 11 Uhr morgens bestellen Produkte auch am nächsten Tag anliefern zu können. Hierzu wurde eine neue Mailadresse für die Materialbestellung online geschaltet: bestellungen@blanke-systems.de

Zusätzlich herausfordernd ist die weltweite Rohstoffverknappung und der damit einhergehende Preisanstieg. Um für alle Blanke Partner und Kunden die Preisschwankungen transparent und nachvollziehbar zu machen, wird statt einer durchgehenden Preiserhöhung die tatsächliche Teuerungsrate separat auf jeder Rechnung aufgeführt. Damit lassen sich zum einen die Preisschwankungen in beide Richtungen darstellen und zum anderen die dadurch entstandenen Mehrkosten auch gegenüber dem Auftraggeber dokumentieren. Ab dem 1. August 2021 wird der Teuerungszuschlag eingeführt.

Mit optimierter Logistik und transparenter sowie temporär angelegten Preispolitik untermauert der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH sein Verständnis von partnerschaftlichem Miteinander in Zeiten besonderer Herausforderungen.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke