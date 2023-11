Partnerrückführung Ira Wolff

Der Partner hat uns verlassen? Die große Liebe liegt in Scherben? Schnell scheint dieser Zustand komplett aussichtslos und ohne jede Perspektive. In der größten Verzweiflung ist es unbezahlbar, ein Licht am Horizont zu sehen, welches uns wie ein Rettungsschirm auffängt und einen wärmenden, emotionalen Mantel um uns legt. Durch ihre erfahrene Partnerrückführung kann Ira Wolff genau dieser Rettungsschirm sein. Sie ist in der Lage, unserem Liebesleben wieder Leben einzuhauchen und unsere Beziehung zu retten. Zögern Sie deshalb auf keinen Fall, Ihre Beziehung und Ihre Partnerschaft zu retten und holen Sie sich, wie schon viele Menschen vor Ihnen, Hilfe bei Ira Wolff in dieser so schwierigen Zeit.

Was genau bedeutet Partnerrückführung?

Die Zeiten haben sich geändert, die Welt ist schnelllebiger geworden und auch das Beziehungsverhalten der Menschen ist heute ein ganz anderes als noch vor 10 oder 20 Jahren. Die meisten Beziehungen und Ehen enden oft schon erschreckend schnell und leider auch immer schneller. Dies ist unnötig. Denn in den allermeisten Fällen ist nicht das fehlendende Potential schuld; in vielen Fällen dauerte die Liebesbeziehung ja trotzdem mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte. Trotzdem sind gewisse Ereignisse oder Missverständnisse häufig schuld am Scheitern der Beziehung. Ein großer Trugschluss ist es allerdings anzunehmen, dass häufig keine Chance mehr für die Beziehung bestehen würde. Meistens ist die Ursache nicht mal bei den beiden Liebenden zu suchen. In der Praxis sind es meist allgemeine Unzufriedenheit und starke Blockaden, die häufig bis in die Kindheit zurückreichen. Diese äußere Unzufriedenheit ist ein großer Störfaktor für die Beziehung. Auch schlechte Erfahrungen aus früheren Beziehungen spielen häufig eine Rolle. Meist wird dann eine Trennung als vermeintlich „einfache“ Lösung der Probleme gesehen.

Hier kommt die professionelle Partnerrückführung ins Spiel. Fakt ist, dass es Ira Wolff gelingt, die imaginäre Mauer, die das Paar errichtet hat, dem Erdboden gleichzumachen. Der Partner erkennt, dass Weglaufen und Aufgeben keine Lösung ist und gibt der Partnerschaft in den meisten Fällen noch eine Chance. Probleme, die vorher bestanden haben, werden nicht mehr als solche gesehen oder sind extrem abgeschwächt in den Augen des Partners. Die Beziehung kann beiderseits wieder mit positiver Energie und Lebensfreude gefüllt werden. Ira Wolff kann ihrerseits durch eine energetische Partnerrückführung dazu beitragen, durch ihre spirituelle Kraft dafür zu sorgt, dass die Basis vollkommen neu geschaffen wird und das Paar den Wert der Beziehung wieder voll erkennt und zu schätzen weiß. Es gehören nicht nur die angeboren Fähigkeiten von Ira Wolff, sondern auch viel Erfahrung dazu, die gesamten negativen Energien und vielleicht auch schwarzmagische Einflüsse, die auf einem Paar lasten, zu beseitigen.

Funktioniert eine Partnerrückführung?

Solch eine energetische Arbeit ist kein fauler Zauber. Auch wird längst nicht jeder Fall angenommen. Im Falle von Ira Wolff garantiert die durchaus strenge Auslese am Ende das hohe Niveau und nicht zuletzt die enorme Trefferquote. Dies unterscheidet sie von den vielen schwarzen Schafen der Branche. Gezielt und professionell wendet sie die entsprechenden Methoden an, die dem jeweiligen Paar wieder neues Vertrauen und eine saubere und liebevolle Beziehung ermöglichen.

Ira Wolff konnte in ihrer jahrelangen Tätigkeit schon vielen Menschen zu neuem Liebesglück verhelfen. Ihr Leitspruch lautet: „wo einmal Liebe war, kann immer wieder etwas entstehen“. Der Erfolg gibt ihr Recht.

Beispiele gibt es viele. So etwa die vollkommen verzweifelte Frau eines erfolgreichen Mannes , der sich für eine Jüngere von ihr getrennt hatte. Sie wurde nach vielen Jahren glücklicher Ehe (mit vielen tollen Fernreisen und großem Verwandten- und Freundeskreis) mit drei gemeinsamen Kindern von ihm verlassen. Anstatt den Wert und das große Potential dieser langjährigen Beziehung zu erkennen und zu schätzen, wandte er sich einer fast 20 Jahre jüngeren Frau zu, die ihm von heute auf morgen den Kopf verdrehte. Glücklicherweise konnte Ira Wolff der absolut aufgelösten Ehefrau helfen. Durch ihre umfangreiche Erfahrung und ihre Fähigkeiten war es dem Medium möglich, diese beinahe verlorene Ehe zu retten. Schon durch die ausführliche Voranalyse, die jeder Klient schon im Vorfeld unverbindlich erhält, war es Ira Wolff möglich festzustellen, dass der Mann unter großen Minderwertigkeitskomplexen litt und sich obendrein in einer ausgeprägten Midlifecrisis befand.

All das machte ihn äußerst empfänglich für die andere, jüngere Frau. Ira Wolff konnte somit verhindern, dass eine falsche Entscheidung bzw. die Suche nach Sex und Abendteuer eine lange Ehe und eine ganze Familie zerstört. Inzwischen ist die Ehe wieder glücklich und beide Parteien empfinden die Beziehung als harmonisch und erfüllend und sehen ihre Bindung als stärker als jemals zuvor. Alle äußeren Störfaktoren wurden darüber hinaus erfolgreich beseitigt. Die enorme spirituelle Kraft des Mediums ist in der Lage wahre Wunder zu vollbringen. Und das keineswegs nur kurzfristig. Partnerschaften, die durch ihre Arbeit eine zweite Chance erhalten, sind laut Ira Wolff wesentlich gefestigter und halten auch länger. Auch nach der erfolgreichen Partnerrückführung ist Ira Wolff Ansprechpartnerin und steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Dies gibt nicht nur ein Gefühl der Sicherheit sondern es kann auch bei eventuell auftretenden Problemen unverzüglich geholfen werden.

