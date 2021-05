Partnerschaft für besseren Kundenservice

Software-as-a-Service-Anbieter epilot erweitert mit Servicum sein Partnerspektrum

“Mit unseren Partnern möchten wir gemeinsam smarte Lösungen für die Branche auf den Weg bringen. Und das effizient, schnell, nachhaltig und als Win-win für sämtliche Marktteilnehmer. Die Partnerschaft mit Servicum bedient all das: Während wir mit unserer e-Commerce Lösung kundenfokussierte end-to-end Prozesse von der Lead-Generierung über die technische Umsetzung bis zum aktiven Kundenmanagement digital abbilden, übernimmt Servicum als Outsourcing-Dienstleister die kundenorientierte Umsetzung von nachgelagerten Geschäftsprozessen von Versorgern”, unterstreicht Michel Nicolai, Gründer und CEO von epilot.

Stefan Fritschek, CEO und Co-Founder bei Servicum, ergänzt: “Genau wie epilot wollen wir Energieversorger, Netzbetreiber und angrenzende Industrie im Alltagsgeschäft entlasten und ihnen so zusätzliche Ressourcen ermöglichen, damit sie sich neue Marktzugänge erschließen können. Das ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen interessant, die mit begrenzten Ressourcen dennoch flexibel auf tagesaktuelle Schwankungen reagieren möchten.”

Drei Bereiche für mehr Performance

Beim Thema Kundenservice verfolgt Servicum daher den Ansatz, dass dieser nicht einfach ein ungeliebter Backoffice-Prozess sein darf, sondern mit Engagement verfolgt werden muss, um sich auch in Zukunft noch Vertriebschancen zu wahren. Servicum bietet daher eine Outsourcing-Lösung für den gesamten Kundendienst. Vor allem für die Smart-Energy-Produktwelt, von erneuerbaren Energien über die E-Mobilität bis hin zu Smart Metern, ist Servicum der passende Experte. Diese Bereiche zeigen eine hohe Marktdynamik. Die oft noch manufakturähnliche Produktion, lange Garantielaufzeiten, hoher Innovationsdruck und die zunehmende Vernetzung der Geräte untereinander erfordern einen anpassungsfähigen Kundenservice mit entsprechendem Service-Know-how. Und genau dort setzt Servicum mit seiner Dienstleistung an.

Das Angebot von Servicum geht aber noch weiter: Es umfasst auch bundesweite Installateurskapazitäten für Installation, Reparatur und Wartung, falls es mal schnell gehen muss. Neben dem Servicepartner-Netzwerk gehört insbesondere das “Knowledge Center” als Kern dazu: Hier wird das benötigte Know-how aufgebaut, Beratungsleitfäden und Service-Routinen entwickelt sowie das Wissen fortlaufend intelligent verknüpft und dauerhaft gespeichert. In der dynamischen Smart Energy Welt können so alle Branchenteilnehmer immer auf dem aktuellen Stand bleiben.

Mit dem erweiterten epilot-Partnernetzwerk, das neben Service-Partnern z.B. auch Beratungshäuser, Systemintegratoren oder Apps von Drittanbietern umfasst, kann die Energiewirtschaft mittlerweile auf ein breites Portfolio an Unterstützung bauen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Über epilot

Die epilot GmbH wurde 2017 von Experten aus den Bereichen Energiewirtschaft, Cloud-Software und ECommerce gegründet, um mit der Cloudlösung epilot den Weg in die neue digitale Energiewelt zu weisen.

Mittlerweile zählen 45+ Kunden zur epilot Community. Über die Multi-Produkt-Plattform können Energieversorger und Netzbetreiber in intuitiven und modernen Customer Journeys ihre Produkte innerhalb von Minuten vermarkten. Der gesamte Vertriebsprozess kann dabei end-to-end digital gesteuert werden. Das

Fundament der Plattform bildet das epilot Ökosystem: Relevante Partner werden prozessbasiert in epilot

eingebunden, um Kollaborationen effizient zu managen. Darüber hinaus schaffen Integrationen externer IT-Systeme eine einheitliche IT-Landschaft.

Über Servicum

Servicum ist ein engagiertes & interdisziplinäres Team mit einer Passion für Smart-Energy-Services. Servicum bietet eine Service-Plattform für Hersteller und Anwender von Smart Energy Komponenten, mit der der komplette Kundenservice im Outsourcing als BPO-Dienstleister (Business-Process-Outsourcing) übernommen werden kann. Der Service umfasst drei Bestandteile: ein Omnichannel Contact Center – das heißt, dass alle heute üblichen Medien in nahezu allen europäischen Sprachen für Hotline-Serviceanfragen bedient werden. Einen Field Service – hier werden bundesweit Installateurskapazitäten für Installation, Reparatur und Wartung bereitgehalten sowie ein Knowledge Center, dass das benötigte Service-Know-how entwickelt.

