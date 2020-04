Passend zur Zeit: 7 Days Premium goes keyless

Check-in via Smartphone und ganz ohne Schlüssel: kontaktlos, mobil und sicher. Plateno Europe kooperiert mit FLEXIPASS Keyless Mobile Access

Plateno Europe rüstet sich für die Zukunft: Direkt mit Wiedereröffnung checken Gäste keyless in einigen 7 Days Premium Hotels ein. Das bedeutet direkt per Smartphone und damit ganz ohne Schlüssel/Magnetkarte. Die innovative Hotelgesellschaft, die Premium-Budget-Qualität zu einem hervorragenden Preis verbindet, hat eine Kooperation mit FLEXIPASS geschlossen. Gestartet wird im 7 Days Premium Hotel Berlin-Schönefeld und auch die beiden Neueröffnungen, das 7 Days Premium Hotel Duisburg-City Center und das 7 Days Premium Vienna-South, sind direkt mit dem System ausgestattet. Bis Herbst sollen alle weiteren Häuser – bis dahin zehn an der Zahl – angeschlossen sein.

Persönlicher Service mit Einhaltung von “Social Distancing”

“FLEXIPASS passt perfekt zu den 7 Days Premium Hotels. Und in die Zeit. Wir wollen unseren Gästen effiziente, flexible und gleichzeitig komfortable Lösungen bieten. Mit diesem System haben wir modernste Technologie, die einfach anzuwenden ist und meistern gleichzeitig “Social Distancing” perfekt. Für unsere Gäste. Und für unsere Mitarbeiter. Außerdem leisten wir einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz, denn die Magnetkarten gehören dann der Vergangenheit an. Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Philosophie,” freut sich Bart P.M. Beerkens, Managing Director Plateno Europe.

Sicher, komfortabel und kontaktlos für beide Seiten – Den Gast. Das Hotel-Team.

FLEXIPASS ist weltweit das schnellste und einfachste mobile Zutrittssystem auf dem Markt. Es funktioniert via App, ist personalisierbar und absolut sicher. Denn das System ist mit modernster, mobiler Verschlüsselungs-Technologie gesichert und wird von ASSA ABLOY Global Solutions unterstützt, dem Marktführer bei digitalen Zutrittssystemen mit über sieben Millionen Installationen weltweit. Dabei ist es für Gast wie Hotel-Crew anwenderfreundlich, respektiert “Social Distancing” und schützt die Umwelt.

Einfach in der Handhabung – mit den meisten Smartphones kompatibel

Die Handhabung ist leicht – der Gast lädt die FLEXIPASS App aus dem iPhone App Store oder über Google Play herunter und gibt seinen persönlichen FLEXIPASS CODE ein, den er von seinem gebuchten 7 Days Premium Hotel erhält. Damit hat der Gast direktem Zugang zu seinem Zimmer sowie Aufzug und Haupteingang. Anhand der APP kann auch die Navigation sowie ein Anruf zum Hotel aktiviert werden.

Das 7 Days Premium Hotel wiederum generiert die CODES einfach im FLEXIPASS Web Portal. Dabei ist jeder einzigartige Code einem Zimmer zugeordnet mit Check-out Datum und Uhrzeit.

“Plateno & 7 Days Premium Hotels machen mit FLEXIPASS den Sprung zu den innovativsten Hotels weltweit dank der einzigartigen Keyless Entry Lösungen von FLEXIPASS für den modernen Gast,” sagt Patrick Lomsalen, CEO & Founder FLEXIPASS.

