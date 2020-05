PASSION FOR PEOPLE ERNEUT ALS TOP-PERSONALDIENSTLEISTER AUSGEZEICHNET

FOCUS Business Auszeichnung im Bereich “Executive Search” und “Professional & Specialist Search”

Stuttgart, 28.05.2020

Das Siegel steht für überdurchschnittliche Qualität und Professionalität in der Personalberatung. Es bietet sowohl Kunden als auch Bewerbern eine gute Orientierung bei der Wahl des Dienstleisters. Grundlage der Auszeichnung von FOCUS-Business ist eine gemeinsam mit den Experten von Statista durchgeführte Studie. Das Statistikportal befragte im Herbst vergangenen Jahres Personalmanager aus Unternehmen und Personaldienstleister sowie Kandidaten zu ihren Favoriten.

Die Befragungen wurden online über XING und einem Online-Access-Panel durchgeführt. Auf Basis einer Longlist mit 1.000 Personaldienstleistern waren maximal zehn Nennungen pro Kategorie möglich. Bewertet wurden Qualität und Auswahl der Kandidatenprofile, Service-Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vermittlungsgeschwindigkeit. Neben den Personalexperten konnten auch Job-Interessenten, die in den vergangenen drei Jahren Kontakt mit Personaldienstleistern hatten, ihre Favoriten nennen – jeweils zehn pro Kategorie. Beurteilt wurden von diesen die Qualität und Auswahl der angebotenen Positionen, die Kommunikation während und nach der Vermittlung und die Service-Qualität während des Bewerbungsprozesses.

Nur wer in allen Kategorien überzeugte und eine Mindestanzahl an guten oder sehr guten Bewertungen sowie einen Mindestanteil an Weiterempfehlungen erhielt, wurde in den Kreis der ‘Top-Personaldienstleister 2020’ aufgenommen. Die vielfachen und wiederholten Auszeichnungen spiegeln den hohen Qualitätsstandard von Passion for People wider. Das Unternehmen bietet Professionalität und Kompetenz in höchstem Maße.

Michael Welz, Gründer und Geschäftsführer der Passion for People GmbH: “In den letzten Jahren ist es uns gelungen disruptive Trends im Human Resources Management zu setzen, daraus konnten wir Potenziale für Wachstumsunternehmen sowie Unternehmen in Transformationsprozessen entwickeln. Unsere vielfachen Auszeichnungen der letzten Jahre reflektieren dies, aber auch unseren hohen Qualitätsanspruch und die Kombination aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz innerhalb unserer Unternehmerallianz. Meine geschäftsführende Kollegin Sabine Metzler und ich, sind extrem stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder die begehrte Platzierung im jüngsten FOCUS BUSINESS Ranking erzielt zu haben. Wir beide bedanken uns sehr herzlich bei allen Managing Partnern von Passion for People, die diesen gemeinsamen Erfolg möglich machen!”

Passion for People ist als eine der führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Begleitung von Wachstum und Veränderung.

Ein bundesweites Kompetenznetz aus 20 unabhängigen Personalberatern nutzen eine Gesamtexpertise aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz für die zielorientierte Vermittlung kompetenter Fach- und Führungskräfte bis zu nachhaltig wirksamen HR-Lösungen wie Employer Branding.

Das Experten-Netzwerk wurde 2012 gegründet, zählt u.a. zu den Top 100-Unternehmen in Deutschland und wurde bereits wiederholt zum Headhunter of the Year ausgezeichnet.

