Passion Highspeed: tde ist Business Partner Sponsor der Iserlohn Roosters

Bandenwerbung und Trikotsponsoring: Netzwerkexperte engagiert sich in der Deutschen Eishockey-Liga

Dortmund, 15. Februar 2022. Die tde – trans data elektronik GmbH setzt ab sofort auch sportlich ein Zeichen für Hochgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision: Der Dortmunder Netzwerkexperte ist Sponsor der Iserlohn Roosters. Damit unterstreicht die tde ihre Verbundenheit mit dem starken Wirtschaftsstandort Südwestfalen und baut ihre Bekanntheit als Technologieführer für Highspeed über Glasfaser weiter aus. Das Sponsoring-Paket umfasst prominente Bandenwerbung in der Eissporthalle am Seilersee sowie das Trikotbrust-Sponsoring für drei Heimspiele der Profi-Eishockeymannschaft. Zum Auftakt des Sponsorings konnten die Iserlohn Roosters am 35. Spieltag nach einer spannenden Aufholjagd gegen die Augsburger Panther das Spiel für sich entscheiden und damit bereits den fünften Sieg in Folge feiern.

Mit dem Sport-Sponsoring zeigt die tde klar, wofür sie steht: „Highspeed mit MPO ist unser Markenzeichen, unsere Leidenschaft und unser Tagesgeschäft“, sagt Andre Engel, Geschäftsführer der tde. „Die Iserlohn Roosters lieben und leben Hochgeschwindigkeit auf dem Eis – so wie wir in Data Centern. Die Profi-Mannschaft spielt seit 20 Jahren in der höchsten Spielklasse – wir liefern unseren Kunden seit 30 Jahren höchste Performance „Made in Germany“ für Netzwerke mit 100-prozentiger Ausfallsicherheit. Und auch die regionale Nähe zwischen Dortmund und Iserlohn mit der drittstärksten Wirtschaftsregion Südwestfalen war entscheidend für unser Engagement. Da lag eine enge Kooperation auf der Hand. Wir freuen uns sehr, neuer Sponsor der Iserlohn Roosters zu sein! Nach dem gelungenen Auftaktsieg am Sonntag drücken wir dem Team auch für die kommenden Spiele die Daumen.“

Die Iserlohn Roosters sind seit vielen Jahren stark in der Region Südwestfalen verwurzelt. Ihre Spiele in der Deutschen Eishockey-Liga ziehen zahlreiche Zuschauer ins Stadion und sorgen für reichweitenstarke Einschaltquoten im Pay-TV. Zum Sponsorenpool gehören rund 160 Unternehmen, überwiegend aus der Region: „Unser Team und unsere Sponsoren zeichnen sich durch Verbundenheit und Emotionalität für die Leidenschaft Eishockey aus. Da der Sport wie kein anderer als schnellster Mannschaftsport der Welt gilt und damit für Hochgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision steht, freuen wir uns sehr, mit der tde einen großartigen neuen Sponsor an unserer Seite zu haben“, sagt Frank Richter, verantwortlich für Sponsoring & Marketing bei den Roosters. „Diese Werte werden wir auch in der Zusammenarbeit mit der tde leben.“

Die tde sponsort in der Eissporthalle am Seilersee eine Bande im Tordrittel. Zudem ist das Logo des Netzwerkexperten in drei Spielen an prominenter Stelle auf dem Heimtrikot der Roosters zu sehen: Bei den Heimspielen der Iserlohn Roosters am 13. Februar gegen die Augsburger Panther, am 11. März gegen die Bietigheim Steelers und am 18. März gegen die Schwenninger Wild Wings ziert das tde-Logo die Trikotbrust der Sauerländer Eishockey-Profis.

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

