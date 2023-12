Passwort-Management-Integration jetzt auch für SAP-Unternehmen

Mit dem Passwortmanager PassSecurium™ hat die ALPEIN Software SWISS AG, als Experte für Passwortmanagement und Cybersecurity, längst in diesem Marktsegment einen sicheren Platz eingenommen. Als moderner, effizienter und hochsicherer Passwortmanager erfüllt PassSecurium™ alle Anforderungen von Jedermann, von kleinen Teams bis hin zu Unternehmen jeder Grösse.

Mit der Einführung von Pass4SAP, einer speziell für SAP-Systeme entwickelten Schnittstelle, wurde nun ein weiterer wichtiger Meilenstein erzielt. Mit dieser Schnittstelle lässt sich der PassSecurium™ Passwortmanager direkt und reibungslos in die SAP-Infrastruktur integrieren. Damit wird das Passwortmanagement auch für Grossfirmen erheblich vereinfacht. Die Integration spezifischer SAP-Funktionen macht den Prozess nicht nur bequemer und übersichtlicher, sondern spart auch viel Zeit. Selbstverständlich geschieht dies alles unter strikter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards und unter Berücksichtigung der spezifischen Sicherheitsanforderungen und -richtlinien von SAP.

Nach erfolgreicher Zertifizierung durch SAP SE, ist der Pass4SAP Connector nun offiziell anerkannt. Dies macht den PassSecurium™ Passwortmanager zum weltweit ersten SAP-zertifizierten Passwort-Tool.

Das „Schweizermesser für Passwortmanagement“ in Unternehmen jeder Grösse

PassSecurium™ bietet schnellen Zugriff auf Passwörter von jedem Gerät aus und einen integrierten Passwortgenerator für erhöhte Passwortsicherheit. Die rollenbasierte Passwortverwaltung und anpassbare Gruppenberechtigungen sorgen für mehr Sicherheit, Kontrolle und Effizienz und ermöglichen eine optimale Organisation der Passwörter, die sich leicht an die Unternehmensstruktur anpassen lässt. Die Sicherheit wird durch umfangreiche Backup- und Sicherheitsoptionen weiter erhöht. Dank der nahtlosen Integration in bestehende Active Directories von Unternehmen können bestehende Mitarbeiterstrukturen und Berechtigungen problemlos übernommen werden, so dass eine reibungslose Nutzung des Passwort-Tools gewährleistet ist.

Mehr als zwei Jahrzehnte SAP- und Cybersicherheitsexpertise sprechen für sich

Die Expertise der ALPEIN Software SWISS AG basiert auf langjährigen Erfahrungen sowohl in der IT-Sicherheit als auch im SAP-Umfeld, insbesondere bei der Integration verschiedener Systeme. Das Unternehmen hat bereits erfolgreich das Produkt JIRA2SAP ( www.jira2sap.com), welches die renommierte Projekt- und Prozessmanagementplattform Jira mit der SAP-Landschaft verbindet, auf dem Markt etabliert.

Als zertifizierter SAP-Partner, SWISS LABEL Träger und ISO:27001-zertifiziertes Unternehmen, setzt ALPEIN Software Standards nach hohen Schweizer Qualitätsanforderungen um und beweist Kompetenz in der Realisierung von hochwertigen Lösungen.

Für weitere Informationen zu Pass4SAP und dem gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebot der ALPEIN Software SWISS AG, werden die Webseiten www.pass4sap.com und www.alpeinsoft.ch empfohlen.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

Kontakt

Alpein Software Swiss AG

Volker Strecker

Obergass 23

8260 Stein am Rhein

+41 (0) 41 552 44 07



http://www.alpeinsoft.ch

