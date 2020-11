Patent erteilt! Das Lux Glender Licht-im-Handlauf System gibt jetzt noch mehr Sicherheit.

Das Lux Glender Licht-im-Handlauf System gibt es in drei Ausführungen:

BASIC, SAFE und für Brücken, Fuß- und Radwegübergänge/ Unterführungen in ULTRA SAFE.

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen 13.November 2020

Für viele Lichtplaner und Architekten ist jetzt ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Jetzt gibt es ein patentiertes Licht-im-Handlauf System das man sehr einfach

als Wegweiser, als Sicherheitsführung oder auch als Designelement perfekt einsetzen kann.

Im privaten Bereich. Auf Brücken. In Fahrrad- und Fußgängerwegen sowie Unterführungen und im gesamten Öffentlichen Bereich.

Und genau dort im öffentlichen Bereich,

kann man ab sofort harte Edelstahl- Fakten in moderner und energieeffizienter Anmutung dem zunehmenden Vandalismus entgegen setzen.

Geradezu ideal ist hier das patentierte System der ineinander greifenden Flächen:

( Abdeckung und Sicherungsprofil)

Die geniale und doch simple Idee, dass man nach Fertigstellung des gesamten Licht-im-Handlauf Systems einen quasi versigelten Verbund dieser zwei Elemente hat, verblüfft.

Nach der Installation kann man sie nicht mehr ohne weiteres öffnen.

Allerdings kann bei einer normalen turnusmäßigen Wartung das Sicherungsprofil an der vorgesehenen Revisionsstelle zusammengedrückt werden. Wie ein Reißverschluss öffnet sich dann die Abdeckung.

Möchte man lange Distanzen beleuchten und es steht nur eine Einspeisestelle zur Verfügung, nimmt man das Trägerprofil mit und führt das Kabel im Innern weiter.

Selbst” mitten im Handlauf” kann neu eingespeist und die Beleuchtung weitergeführt werden.

Entscheidet man sich bei der Auswahl des Systems für diese Kombination von Sicherungsprofil und Trägerprofil, so kann man auch eine asymmetrische Abdeckung wählen. Als Alternative steht eine asymmetrische Abdeckung bereit, die eine integrierte Linse welche die Lichtverteilung auf die Lauffläche lenkt, beinhaltet.

Alexei Keller, Geschäftsführer und Mitgesellschafter des schwäbischen Startups

LUX GLENDER GmbH mit Sitz in Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen, hat das

Die Idee war, ein in der Verarbeitung einfaches, modular zusammensetzbares Licht-im -Handlauf System zu entwickeln, welches durch das Austauschen von wenigen Systemkomponenten möglichst alle Anforderungen an eine moderne, zeitlose und ästhetische Edelstahl- Handlaufbeleuchtung abdeckt.

Das System sollte gleichzeitig energieeffizient und umweltfreundlich sein und sich den örtlichen Ansprüchen und Gegebenheiten entsprechend anpassen. Meer, Wasser, Wald etc.

Durch eine veränderte Form der Nut, kann nun die Abdeckung in das Profil einfach eingeklipst werden. Das Ergebnis: ein voll funktionsfähiger LED- Handlauf.

Die Vorzüge einer Handlaufbeleuchtung wurden schon lange erkannt.

Deshalb gab es in der Geschichte viele Versuche, eine Handlaufbeleuchtung selbst zu basteln. Das Rohr wurde ausgeschnitten und ein Kantprofil eingeschweißt. Die Abdeckung wurde eingeschraubt und an der Schraube vorbei das LED-Band umgewickelt.

In die ausgeschnittenen Profile wurde eine Halogen-Röhre eingepasst. Diese wurden aber bereits nach dem Einbau zerstört oder entwendet.

Eine ganzheitliche Lösung gab es noch nie.

Als Maschinenbauingenieur, Alexei Keller die Firma Daidalos vor knapp zwei Jahren übernommen hat, und in Lux Glender GmbH umfirmierte, war sein klares Ziel die Handlaufbeleuchtung als eine eigenständige Beleuchtungsart auf dem Markt zu spezialisieren.

Einfach, bezahlbar, smart und universell sollte die Lösung sein. Ohne dabei Abstriche in Sachen Qualität vorzunehmen. Der Quantensprung ist ihm gelungen.

Heute stehen bei Lux Glender kompetente System-Berater für Projektanfragen

zur Verfügung. Wenn ein neues Projekt ansteht, bietet LUX GLENDER eine kostenlose Beratung und Vorplanung zur Realisierung des Projektes an.

Bis heute wurden mehrere 1000 Meter des Lux Glender Licht-im-Handlauf Systems installiert

Der Trend der Zeit hat die vielen Vorteile von LED-im-Handlauf erkannt.

LUX GLENDER bietet mit seinem innovativen “Licht-im-Handlauf-System” eine nachhaltige Verbindung von Edelstahl-Handlauf und energiesparender LED-Beleuchtung.

Die adaptive Lichtlösung kombiniert die Vorteile einer guten und sicheren Ausleuchtung mit einer hohen ästhetischen Funktionalität und umweltfreundlicher, energiesparender LED-Technologie.

Das “Licht-im-Handlauf-System” lässt sich unkompliziert installieren und ist ein deutsches Qualitätsprodukt.

Ergänzende Informationen unter lux-glender.com

Firmenkontakt

Lux GLENDER GmbH

Ludmila Keller

Markomannenstraße 11

70771 Leinfelden-Echterdingen

0049 711 470 788 00

info@lux-glender.com

http://www.lux-glender.com

Pressekontakt

4 Livingbrands

Gerhard Fischbach

Forchenrainstrasse 70

70839 Gerlingen

01604788540

GF@4LIVINGBRANDS.com

http://4LIVINGBRANDS.COM

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.