Pawils Werbung mit German Web Award 2021 ausgezeichnet

Nach seinem erfolgreichen Redesign geht Pawils Werbung 2021 mit einem neuen Logo und frischem Mut an den Start und wird prompt belohnt

Jedes Jahr kürt eine auserlesene Jury die Elite unter den Web- und Online-Agenturen Deutschlands. Die Idee: eine Auszeichnung bei der auch kleine, oder regional verwurzelte Agenturen eine Chance haben. Schließlich ist die Agenturlandschaft in Deutschland sehr unübersichtlich. Es ist nicht immer einfach für Entscheider, herauszufinden, welche Agentur das Know-how besitzt, das sie gerade brauchen.

Mit der Auszeichnung möchten die Initiatoren die tatsächliche Leistung einer Agentur, unabhängig von Mitarbeiterzahl oder Umsatz belohnen. Unternehmen, die es schaffen, sich unter den Top 50 zu platzieren, genießen fortan Vertrauen und profitieren von einem besonderen Ansehen.

Qualifizieren und punkten: So läuft die Teilnahme ab

Als Erstes müssen die Anwärter einen Fragebogen ausfüllen, mit dem die Jury die wichtigsten Informationen zur Firma und zur Branche erfasst. Wer die Qualifikationsrunde absolviert hat, darf in der alles entscheidenden Finalrunde antreten.

Hier messen sich die Agenturen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, psychologisches Know-how und Design. Die beiden erstgenannten Kategorien werden mit dem Faktor 2,25 beziehungsweise 1,75 multipliziert, da sie für die Jury eine besondere Rolle spielen.

Hier erreichte die Pawils Werbung 8,00 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört das Unternehmen zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zählt folglich zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Pawils Werbung: Erfolgreiche Marketingstrategen seit 1986

Die Pawils Werbung ist seit 1986 erfolgreich auf dem Markt und ist an Standorten in Celle und Zetel im Landkreis Friesland vertreten.

Die Werbe- und Internetagentur betreut mittelständische Unternehmen und Existenzgründer aus verschiedensten Branchen und bietet ihnen professionelle Unterstützung in allen relevanten Bereichen des Marketings sowohl online als auch offline. Dazu gehören Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Corporate Identity, Marketingberatung, Print-Produkte, Werbetechnik, Direktmailings uvm.

Ob Corporate Identity, Print, Direktmailings oder SEO: Die Full-Service-Agentur hat auf jede Frage eine Antwort und überzeugt mit einem breiten Mix aus Produkten und Dienstleistungen. Die kreativen Köpfe der Pawils Werbung stehen ihren Kunden mit Tatkraft, Know-how und reichlich Erfahrung zur Seite.

Die Full-Service Werbe- und Internetagentur Pawils existiert seit 1986 und hat sich stetig weiterentwickelt. Sie bietet Ihnen Produkte und Leistungen aus allen Bereichen der Werbung. Innovative und individuelle Werbemaßnahmen unterstützen Sie bei einer Verbesserung Ihrer Marktposition. “Uns ist jede Herausforderung recht! Wir entwickeln erfolgreiche Konzepte mit Zukunft.”, so die Inhaber Frank-Rüdiger (66 Jahre) und Konstantin Pawils (30 Jahre). “Durch die zwei Generationen verschmelzen in unserer Agentur Altbewährtes und neuste Ansätze des Werbens.”

