PAYMASTER24 beschleunigt mit BANKING CIRCLE Zahlungsabwicklung

B2B-Zahlungsplattform von Banking Circle ergänzt länderübergreifendes PSP-Angebot

München, 6. Juli 2021 – Paymaster24, Full-Service Payment Service Provider (PSP) für lokale E-Payment-Lösungen, kooperiert mit Banking Circle, um sein Serviceangebot für Händler zu erweitern. Die Partnerschaft mit Banking Circle unterstützt Paymaster24 dabei, Transaktionen zu beschleunigen und Händlerkunden zusätzliche Währungen anzubieten.

Paymaster24 ist ein globales Multi-Channel-Zahlungsgateway, das Online-Händlern jeder Größe eine Lösung zu Abwicklung lokaler Zahlungen weltweit über verschiedene Kanäle hinweg anbietet: Kredit- und Debitkarten, Online- und Offline-Überweisungen, E-Wallets, Prepaid-Karten und andere alternative Zahlungsmethoden. Durch die Zusammenarbeit mit Banking Circle und die Nutzung seiner B2B-Zahlungsplattform zur Vereinfachung von SEPA-basierten und länderübergreifenden Überweisungen verbessert der innovative PSP das Kundenerlebnis.

“Durch die Kooperation mit Banking Circle können wir das Bankennetzwerk von Paymaster24 schnell erweitern”, kommentiert Avet Mnatsakanyan, Geschäftsführer von Paymaster24. “Insbesondere die gute Reputation und die starke Sicherheitsstruktur machen Banking Circle zu einem guten Partner, um unser Angebot zu erweitern und unseren Händlern eine effiziente und kostengünstige Lösung für länderübergreifende Transaktionen anzubieten.”

Die Cloud-basierte Plattform von Banking Circle bietet PSPs, FinTechs und Banken schnelle Abwicklungszeiten und ermöglicht Kunden einen Echtzeit-Einblick in den Status ihrer Zahlungen.

“Paymaster24 teilt unsere Vision, den Zugang zu länderübergreifenden Transaktionen zu verbessern, um Händler dabei zu unterstützen, ihren internationalen Marktanteil zu vergrößern”, erklärt Anders la Cour, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Banking Circle. “Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist es, Händlern zu ermöglichen mit ihrer bevorzugten Zahlungsmethode und in der lokalen Währung Zahlungen zu tätigen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Paymaster24, um weiterhin maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Kunden erfüllen und einen Mehrwert für das Angebot schaffen.”

Über Banking Circle

Banking Circle ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturen für Zahlungsdienstleister und Banken. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell, kostengünstig und mit erstklassiger Compliance und Sicherheit – mit direktem Zugang zu einem Clearing, das alte, bürokratische und teure Systeme umgeht.

Banking Circle Lösungen erhöhen die finanzielle Integration. Von Buchhaltung über Kredite, internationale Zahlungen bis hin zu Abwicklung, Risikoabsicherung und Compliance hilft die Technologie von Banking Circle Tausenden von Unternehmen, länderübergreifende Transaktionen in einer Weise zu tätigen, die bisher nicht möglich war.

Banking Circle ist im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle. Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

