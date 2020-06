PDF Association mit erweitertem Vorstand

Berlin. Die PDF Association hat kürzlich einen neuen Vorstand gewählt. Dieser setzt sich nun aus 13 Mitgliedern zusammen. Neu hinzugekommen sind Patrick Gallot, Datalogics (USA), sowie Elodie Tellier, Orpalis (Frankreich). Vorstandsvorsitzender bleibt Matt Kuznicki, Abledocs, und sein Stellvertreter Dietrich von Seggern, callas software GmbH. Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder sind Catherine Andersz, PDFTron, Alaine Behler, iText, Justin Durkan, Nitro, Boris Doubrov, Dual Lab, Francois Fernandes, Digital Frontiers, Carsten Heiermann, Foxit, Leonard Rosenthol, Adobe, Bernd Wild, intarsys, und der ISO-32000-Projektleiter Peter Wyatt.

Darüber hinaus hat die PDF Association personelle Veränderungen vorgenommen, um ihrer Rolle als ANSI-akkreditierte US Technical Advisory Group für das ISO 171 SC 2 gerecht zu werden. So übernimmt Duff Johnson, langjähriger Executive Director, die Rolle von Thomas Zellmann als Geschäftsführer. Thomas Zellmann wird sich als Evangelist auf die weitere PDF-Verbreitung konzentrieren. Zusätzlich tritt Betsy Fanning, ehemaliges Mitglied des 3D PDF Consortium und der AIIM, der PDF Association als Director of Standards bei.

Über die PDF Association:

Die PDF Association verfolgt das Ziel, PDF-Anwendungen für digitale Dokumente zu fördern, die auf offenen Standards basieren. Dazu setzt sich der internationale Verband für eine aktive Wissensvermittlung und den Austausch von Know-how und Erfahrungen für alle Interessengruppen weltweit ein. Derzeit sind mehr als 150 Unternehmen und zahlreiche Experten aus mehr als 35 Ländern Mitglied der PDF Association. Die PDF Association, Inc., eine Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, verwaltet die Standardisierung von PDF und anderen Standards in ISO TC 171 SC 2.

