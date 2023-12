pds als Digital+ Partner von Mainmetall ausgezeichnet

Mainmetall, mit insgesamt 25 Standorten und rund 740 Mitarbeitern ein führendes Großhandelsunternehmen für Badezimmereinrichtungen, Installations-, Heizungs- und Spenglereibedarf, hat den Rotenburger Spezialisten für cloud-fähige Handwerkersoftware pds als Digital+ Partner ausgezeichnet. Mit dem Digital+ Partner-Siegel unterstreicht Mainmetall die Lösungskompetenz und das Engagement von pds für digitale Innovationen im Fachhandwerk.

Eine reibungslose Zusammenarbeit im E-Commerce ist für das Fachhandwerk wie auch den Großhandel von elementarer Bedeutung, um Kundenprojekte im Tagesgeschäft nicht nur erfolgreich, sondern auch effizient abzuwickeln. Die Schnittstellen der Lösungsanbieter zum Großhandel wie IDS, Open Masterdata oder auch ZUGFeRD schaffen dabei eine wichtige Basis, um Abläufe rund um den Einkauf und die Abrechnung durchgängig digital im Bestandssystem abzubilden.

„Wir ermöglichen mit unseren digitalen Services eine innovative Infrastruktur und unterstützen unsere Kunden im Fachhandwerk als leistungsstarker Partner mit umfangreichen Dienstleistungen. Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit Lösungsanbietern sind für uns dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Für die reibungslose digitale Zusammenarbeit möchten wir mit pds an fortschrittlichen Technologien und Schnittstellen arbeiten, welche die Digitalisierung im Handwerk vorantreiben und die tägliche Arbeit so einfach wie möglich gestalten“, erläutert Alexander Hörst, Teamleiter E-Business bei Mainmetall.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung zum Digital+ Partner. Die Partnerschaft mit Mainmetall ermöglicht es uns, unser Portfolio an digitalen Lösungen zum Großhandel gezielt weiterzuentwickeln. Neben der Weiterentwicklung von intelligenten Schnittstellen planen wir dabei auch gemeinsame Seminare, Informationsveranstaltungen und Supporttermine vor Ort beim Fachhandwerksbetrieb. Unser Ziel ist es, Fachhandwerksbetrieben die Nutzung innovativer digitaler Lösungen und Services zu erleichtern und konkrete Mehrwerte für die Abläufe rund um den digitalen Einkauf zu schaffen“, so Sarah Tietjen, Head of Marketing bei pds.

Ergänzende Erläuterungen zu der Digital+ Partner-Auszeichnung und zu den Neuheiten in Open Masterdata sowie IDS 2.5 im Video-Format erhalten Interessenten unter:

– pds als Digital+ Partner von Mainmetall ausgezeichnet | E-Commerce im Handwerk [2023] https://youtu.be/FXiTSw380pI

– Neuheiten in Open Masterdata und IDS 2.5 | e-commerce mit Mainmetall und pds [2023]: https://youtu.be/fBdjQltnDfY

Über pds

Mit rund 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 180 Mitarbeitende und ein dichtes Partnernetzwerk betreuen die Kunden bundesweit. Weitere Informationen: www.pds.de

Bildquelle: Mainmetall Großhandelsgesellschaft m. b. H.