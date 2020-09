Peach: Große Rabattaktion für Homeoffice-Arbeiter

10 Prozent auf das gesamte Produkt-Sortiment

Peach hat in seinem Online-Shop eine große Rabattaktion für sein Komplett-Sortiment an Bürotechnik-Produkten gestartet. Arbeitnehmer und Selbstständige, die von zu Hause arbeiten, erhalten ab sofort 10 Prozent Rabatt auf alle Produkte von Peach. Die Aktion ist bis Ende Oktober zeitlich befristet. Mehr unter: https://www.peachstore.de/de/peach-home-office-s45

Arbeiten im Homeoffice ist mittlerweile zum Standard geworden. Das wird auch zukünftig so bleiben. Um produktiv zu arbeiten, wird die richtige Ausstattung benötig. Das sind nicht nur Monitore, Laptop und Drucker. Genauso wichtig sind Bürotechnik-Produkte, mit denen Dokumente gebunden, laminiert und vernichtet werden können.

“Die Nachfrage nach Homeoffice-Produkten ist in letzter Zeit deutlich gestiegen. Einige Händler haben das genutzt, um höhere Preise im Markt zu etablieren. Wir bei Peach gehen einen anderen Weg. Wir geben 10 % Rabatt auf alle Recyclingpatronen, Laminiergeräte, Aktenvernichter und was sonst noch alles im Homeoffice benötigt wird. Damit unterstützen wir alle, die preisgünstig hochwertige Bürotechnik-Produkte für ihr Homeoffice anschaffen wollen”, erklärt Alfred Wirch CEO von Peach.

Das Sortiment des Schweizer Bürospezialisten zeichnet sich durch eine sehr gute Verarbeitung, Benutzerfreundlichkeit und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Thermobindegerät für professionelle Präsentationen

Ein Beispiel dafür ist das Peach PB200-70. Für unter 25 Euro erhält der Anwender eine kompakte Thermobindemaschine, die Testsieger in der Kategorie “Thermobindegeräte” auf http://bindegeraet-test.de/ wurde.

Die gesamte Bindekapazität beträgt bis zu 300 Blatt (80 g/m2), damit lassen sich mehrere Mappen im Format DIN-A4 oder DIN-A5 gleichzeitig verarbeiten.

Laminiergerät mit 75 Prozent Stromersparnis

Laminieren und gleichzeitig Strom und Geld sparen: Das ist mit dem Peach A4-Laminiergerät PL750 möglich. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten ist es um bis zu 75 Prozent energieeffizienter.

Hinzu kommt eine hohe Arbeitsproduktivität. Die Aufheizdauer beträgt weniger als 2 Minuten. Anschließend arbeitet das Gerät mit einer Geschwindigkeit von mehr als 1 x DIN-A4-Seite pro Minute.

Großer Funktionsumfang, kleiner Preis: Das Peach PL750 Laminiergerät ist für unter 20 Euro erhältlich.

Laminiergerät mit Mehrwert

Als 3-in-1 Office-Kit präsentiert sich das Peach PBP400 für unter 50 Euro. Es ist ein kompaktes A3-Laminiergerät, das vielseitig einsetzbar ist. Im Lieferumfang enthalten sind 50 Laminierfolien in den unterschiedlichsten Größen – von A3 über A4, A5 und A6 bis hin zum Visitenkarten-Format.

Als Extras sind ein Eckenrunder und ein Hebelschneider platzsparend im Geräteboden fixiert. Damit können in einem Arbeitsgang bis zu 8 Blatt DIN-A4 auf die passende Größe zugeschnitten werden.

Aktenvernichter für den DSGVO-konformen Einsatz

Für unter 100 Euro Dokumente DSGVO-konform vernichten: Das bietet der Peach PS600-10. Der Aktenvernichter zerkleinert ein DIN-A4-Blatt in bis zu 2100 Schnipsel. Damit erfüllt er die Vorgaben der Sicherheitsstufe P5 (nach DIN-Norm 66399).

Er ist lange im Einsatz, bevor der Papierabfall entsorgt werden muss. Dafür besitzt er einen Auffangbehälter mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern, das entspricht zirka 350 Blatt. Praktisch ist auch die automatische Papierzufuhr, die bis zu 80 Blatt aufnehmen kann.

Bildschirmreinigungsspray: Den Durchblick bewahren

Verschmutzte Bildschirme erschweren die Arbeit am Computer, am Laptop oder mit dem Smartphone. Abhilfe schafft hier der Peach Universalreiniger für eine Vielzahl an Oberflächen. Der PA104 entfernt Staub und Schmutz ohne zu schmieren oder Streifen zu hinterlassen.

Die 250 ml Pumpflasche ermöglicht ein einfaches Auftragen. Die saubere Reinigung der Oberfläche gelingt einfach mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch. Mit dem Reinigungsspray sehen aber nicht nur Bildschirme, sondern auch Tastaturen und Schreibtische wieder wie neu aus. Die Reinigungsflüssigkeit wirkt antistatisch und ist nicht entzündbar. Der Peach PA104 Universalreiniger ist für unter 5 Euro erhältlich.

Peach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how.

