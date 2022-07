Perfekter Veranstaltungsort für Ihr Firmenevent gesucht?

Das B.I.E.K. Seminar-Gästehaus bietet Ihnen den perfekten Ort für Ihre firmeninterne Veranstaltung

Sie sind auf der Suche nach einem Veranstaltungsort, an dem Sie eine betriebsinterne Tagung, einen Workshop, ein Event oder einen AwayDay veranstalten können? Diese Location sollte ruhig gelegen sein, aber dennoch nicht zu abgeschieden, um sie gut mit dem Auto erreichen zu können? Ein zu benutzender Garten für kleinere Outdoor-Aktivitäten sollte ebenfalls nicht fehlen? Auch die Nähe von Natur, beispielweise eines Waldes, wäre prima, um nach Veranstaltungsende – je nach Bedarf – noch Spaziergänge oder kleine Wanderungen unternehmen zu können?

Dann haben wir etwas für Sie!

In unserem Seminar-Gästehaus in Höchst im Odenwald bieten wir Ihnen einen Ort des Rückzugs und der Stille inmitten der Natur, an dem Sie und Ihr Team sich voll und ganz auf Ihre betriebsinternen Themen konzentrieren können.

Nicht weit entfernt vom Ballungsgebiet Rhein-Main, aber doch abgelegen ohne Durchgangsverkehr finden Sie in unserem Seminar-Gästehaus neben einer behaglichen Unterkunft, auch eine leckere Vollverpflegung und viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der Umgebung. Schließlich ist der Odenwald quasi direkt „vor der Tür“!

Außerdem gibt es auch einen Garten, der gerne genutzt werden darf. Sei es für kleinere Draußen-Aktivitäten im Rahmen Ihres Firmenevents oder auch für ein geselliges Beisammensein in der Mittagspause oder am Abend.

Je nach Größe Ihrer Belegschaft können Sie zwischen drei verschieden großen Gruppenräumen – 120 m², 80 m² oder 60 m² – wählen. Notwendige Tagungstechnik wird bei Bedarf gerne von uns gestellt. Als Unterkünfte stehen Ihnen Einzel- oder Doppelzimmer zur Verfügung. Und auch essenstechnisch werden Sie bei uns bestens versorgt: Unser Küchenchef ist ein erfahrener Profi, der mit Lust und Leidenschaft und immer wieder neuen Ideen unsere Gäste begeistert. Mittags gibt es meist ein vegetarisches Menü, während zum Abendessen auch die Fleischesser auf ihre Kosten kommen.

Besuchen Sie unsere Website und schauen Sie sich in Ruhe um: Unser Seminar-Gästehaus

Gerne können Sie uns bei einem speziellen Wunsch (zum Beispiel vegane oder glutenfreie Kost) auch direkt ansprechen: 06251 9892233 oder info@biek-seminar-gaestehaus.de

Wir freuen uns auf Sie!

