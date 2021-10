Personal Brand Magazin 2l21 – jetzt die neue Ausgabe sichern

Die neue Ausgabe des Personal Brand Magazins im Gespräch mit Thomas Anders, Gewinner des Personal Brand Awards 21

Die zweite Ausgabe des Personal Brand Magazins 2021 steht unter dem Motto “Erfahrungen”. Beeindruckende Persönlichkeiten erzählen ihre Erfolgsgeschichten und die Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg zur Personenmarke gemacht haben.

Eine dieser besonderen Persönlichkeiten ist Musiklegende Thomas Anders, der mit dem Personal Brand Award ausgezeichnet wurde. Im Interview erzählt er, warum er lukrative Aufträge auch mal ablehnt, welchen Werten er folgt, warum Herkunft wichtig ist und was der Blick in die Zukunft für ihn bedeutet.

In weiteren mitreißenden Artikeln erzählen Persönlichkeiten ihre teils spannenden, teils schicksalhaften und immer authentischen Geschichten. In der Titelstory beispielsweise, erfahren die LeserInnen, wie Dr. Peter-Nahne Jens vom Tierarzt zum Managementtrainer wurde; und auch Ben Schulz, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und Herausgeber des Magazins, der mittlerweile 20 Jahre als Unternehmer aufweist, erzählt seine ganz persönliche Geschichte.

Das Thema Persönlichkeit ist eines der großen Themen unserer Zeit. Ob in der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft – Personality ist der ausschlagende Punkt. “Nur wer authentisch ist, sich mit seinen Werten und seiner Persönlichkeit in der Öffentlichkeit zeigt und keine oftmals aufgezwungene Rolle spielt, überzeugt andere Menschen”, stellt Ben Schulz heraus.

Jede einzelne der portraitierten Persönlichkeiten hat sich selbst als Personal Brand in ihrem Bereich etabliert und musste auf diesem Weg unterschiedlichste Herausforderungen meistern. Doch genau das ist es, was Personality ausmacht, wie Ben Schulz erläutert: “Es ist spannend zu sehen, wie sich Menschen entwickeln und wie sie, geprägt durch ihre Geschichten, ihre Werte, Themen und Visionen zur Personal Brand reifen und so erfolgreich geworden sind.” Und genau dieser Erfolg hängt essenziell mit der Persönlichkeit zusammen.

“In der neuen Ausgabe des Personal Brand Magazins stellen wir wieder außergewöhnliche Menschen nahbar und echt, mit Ecken und Kanten dar. Jeder ist seinen eigenen Weg gegangen und überzeugt mit seiner einzigartigen Persönlichkeit”, ergänzt Susanne Wagner, CFO und Strategieexpertin der Ben Schulz & Partner AG.

Alle 12 Portraits sowie das Interview mit dem Personal Brand Award Preisträger Thomas Anders können Sie in der aktuellen Ausgabe des Personal Brand Magazins nachlesen: www.personal-brand-magazin.de

Ben Schulz & Partner AG

Das Beratungshaus für Unternehmertum und Personal Branding im deutschsprachigen Raum unterstützt Inhaber, UnternehmerInnen, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem Unternehmertum. Es geht darum, kraftvoll und sicher Grenzen zu überschreiten und neues Land für sich einzunehmen.

Von strategischem Sparring für UnternehmerInnen über Management Coaching und Unternehmensleitbildentwicklung bis hin zu Personal Branding und Marketing & Vertrieb – Die Ben Schulz & Partner AG liefert Consulting und Services auf höchstem Niveau.

Als Resulter ist es ihre Mission, den Fokus auf Ergebnisse zu legen, effektiv Ziele zu erreichen und die Weite im Denken zu fördern. Sie ermächtigen ihre Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit und sorgen so für mehr Zukunftsstabilität.

Mit ihrem Hintergrund als Pioniere des Personal Branding, steht für die ExpertInnen der Ben Schulz & Partner AG der Mensch mit seiner Identität im Mittelpunkt. Sie verbinden ihr Know-how über Unternehmensstrategie mit psychologischem Wissen und dem handwerklichen Können aus Marketing und Vertrieb. Eine über 20jährige Unternehmensgeschichte spricht für sich.

Kontakt

Ben Schulz & Partner AG

Ben Schulz

Aarstraße 6

35756 Mittenaar-Bicken

+492772582010

mail@benschulz-partner.de

http://www.benschulz-partner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.