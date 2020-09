Personalentwicklung in der digitalen Transformation

Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf alle Unternehmensbereiche und verändert diese grundlegend. Besonders betroffen ist hierbei die moderne Personalentwicklung. In seinem Buch “Organisationale Rahmenbedingungen betrieblichen Lernens im Zeitalter der digitalen Transformation” beschäftigt Friedrich Menz sich mit der Frage, welche organisationalen Rahmenbedingungen die wichtigsten Handlungsfelder betrieblicher Bildung – Strategie, Führung und Kultur – benötigen.

Aktuell halten 46% der Unternehmen in Deutschland die Digitalisierung für wichtig oder sehr wichtig – Tendenz steigend. Zudem schafft die Automatisierung neue Arbeitsplätze. Damit Arbeitgeber diese Entwicklung für sich nutzen können, müssen sie entsprechende Vorkehrungen treffen. Wie Friedrich Menz in seiner Publikation “Organisationale Rahmenbedingungen betrieblichen Lernens im Zeitalter der digitalen Transformation” zeigt, spielt dabei das digitale Lernen eine besondere Rolle. Denn es fördert notwendige Handlungskompetenzen der Mitarbeiter und die Vernetzung der Lernenden.

Nicht jede Möglichkeit der Personalentwicklung eignet sich für jedes Unternehmen

In Zeiten der digitalen Transformation sollte die Autonomie der Lernenden in den Vordergrund gestellt werden. Dies kann im Rahmen der klassischen Personalentwicklungsabteilung oder einer Corporate University geschehen. Das theoretische Fundament liefert hierfür die Theorie des Konnektivismus. Jedoch kann aufgrund mangelnder Kompetenzen nur ein kleiner Anteil der Unternehmen diese Theorie auch in die Praxis umsetzen. Friedrich Menz bewertet in “Organisationale Rahmenbedingungen betrieblichen Lernens im Zeitalter der digitalen Transformation” die Relevanz beider Möglichkeiten im digitalen Zeitalter und erklärt, welche Anforderungen in diesen Szenarien an das Unternehmen gestellt werden. Seine Erkenntnisse sind für Spezialisten der Personal- und Unternehmensentwicklung von besonderer Bedeutung und geben interessante Impulse für alle Unternehmensgründer und Führungskräfte.

Über den Autor

Friedrich Menz ist geprüfter Personalkaufmann, verfügt über einen Master in Personalentwicklung und leitet das Hays Learning Center in Mannheim. Dabei handelt es sich um einen der weltweit größten Personaldienstleister mit über 10.000 Mitarbeitenden in 33 Ländern. Menz’ Ziel ist es, praxisrelevantes und selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, wovon alle Beteiligten gleichermaßen profitieren können.

Das Buch ist im Februar 2020 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-09119-2).

