Personalplaner Software mit Exchange Schnittstelle

Exchange Schnittstelle der Personalplaner Software PlanningPME nun mit Unterstützung der Exchange Server Version 2019.

Die Schnittstelle PME Exchange ist ein Zusatzmodul der Personalplaner Software PlanningPME, welches eigens von DENGEL IT-Solutions programmiert wurde. Diese Exchange Schnittstelle ermöglicht das Synchronisieren von Terminen der Personalplaner Software PlanningPME mit dem firmeninternen Outlookkalender. Somit kann der Anwender der Software die schon bestehende Infrastruktur seiner Firma weiterhin nutzen und diese mit der Personalplaner Software PlanningPME durch die Exchange Schnittstelle verbinden. Auf diese Weise profitiert der Anwender von einer deutlichen Zeitersparnis, da nun alle Termine automatisch in den Outlookkalender übertragen werden und somit jeder Techniker seine anstehenden Termine in einem Kalender einsehen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass der Planer weiterhin die Kontrolle über die Einsatzplanung behält, da die Techniker die synchronisierten Termine nur lesen und nicht löschen können.

Die Informationen und Daten, die dabei übertragen werden sollen, können durch Zusatzfelder ausgewählt und frei konfiguriert werden. Somit ist ein individueller Zuschnitt auf die Bedürfnisse des Bedieners möglich, denn durch diese Konfiguration kann der Planer selbst bestimmen, welche Informationen und Daten übergeben werden sollen. Dies trägt zur Erleichterung der Organisation bei, denn jeder Techniker erhält somit in Kürze alle wichtigen Informationen über anstehende Termine und die dazugehörigen Informationen. Was früher vielleicht in unterschiedlichen Apps zu finden war, steht nun alles in einer Anwendung, nämlich im Outlookkalender.

Bekannterweise gibt es immer wieder neuere Versionen von Microsoft Software, so auch von dem Exchange Server. Das erfordert eine ständige Anpassung des PlanningPME Zusatzmoduls PME Exchange. Das aktuelle Modul unterstützt nun nicht nur Office 365 sondern auch den Exchange Server 2019. Dadurch ist PME Exchange für alle Anwender der Personalplaner Software PlanningPME unabhängig von der Exchange Server Version einsetzbar.

Weitere Informationen zur Exchange Schnittstelle finden Sie unter www.kundendienst-einsatzplanung.de oder in dem Buch “Projekt- und Personaleinsatzplanung: Das Praxisbuch zu PlanningPME, ISBN 9783752643459”.

DENGEL IT-Solutions vertreibt schon seit über 25 Jahren Software für Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung. Seit 2012 konzentriert sich DENGEL IT-Solutions auf den Vertrieb der Software PlanningPME. Neben dem Verkauf der Personaleinsatzplanung PlanningPME steht DENGEL IT-Solutions für Installation, Schulung, Wartung und Schnittstellenprogrammierung zur Verfügung.

Der Firmensitz befindet sich in Illingen, in der geografischen Mitte des Saarlandes zwischen Trier und Saarbrücken. Als Distributor von PlanningPME für deutschsprachige Länder betreut DENGEL IT-Solutions auch Kunden aus Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Mehr Informationen über PlanningPME erhalten Sie auf der Seite www.kundendienst-einsatzplanung.de .

