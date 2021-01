Personelle Veränderungen im Vorstand von Hellmann Worldwide Logistics

Osnabrück, 13. Januar 2021. Der Finanzvorstand von Hellmann Worldwide Logistics, Dr. Michael Noth, hat sich entschlossen, seinen in 2021 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zu widmen. Gemeinsam mit dem CEO des Unternehmens, Reiner Heiken, hat er in den letzten Jahren die Neuausrichtung von Hellmann maßgeblich vorangetrieben. Er hat durch operative und strategische Maßnahmen erheblich zur Stärkung der Finanzkraft beigetragen. Im Rahmen einer planmäßigen Übergabe wird er die Amtsgeschäfte im Frühjahr 2021 an seinen Nachfolger übergeben.

In diesem Zusammenhang beruft der Aufsichtsrat von Hellmann Worldwide Logistics Martin Eberle zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Der 48-jährige Schweizer wird die neue Aufgabe im Frühjahr übernehmen und zukünftig zusammen mit dem CEO, Reiner Heiken, den Vorstand von Hellmann bilden.

Martin Eberle, der seine Karriere im Bankwesen bei der UBS begann, blickt auf mehr als 20 Jahre Finanzerfahrung in der Logistikbranche zurück. Für seinen bisherigen Arbeitgeber, Kühne + Nagel, hatte er verschiedene leitende Positionen im Finanzmanagement in Europa, Asien und dem Mittleren Osten inne. Zuletzt war er bei Kühne + Nagel im Headoffice in Schindellegi als Global Head of Accounting and Controlling tätig.

Nach der erfolgreichen Neupositionierung von Hellmann in den vergangenen Jahren ist es das Ziel des Aufsichtsrates und des Vorstandes, weiteres solides Wachstum in allen Regionen und über alle Produktbereiche hinweg zu generieren. Darüber hinaus sieht der Wachstumsplan vor, die Effizienz durch eine kontinuierliche Erhöhung des Digitalisierungsgrads zu steigern und damit die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Servicequalität entlang global definierter Standards weiter zu optimieren.

Dr. Thomas Lieb, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Hellmann, begrüßt Herrn Eberle als neues Mitglied des Vorstands: “Mit seinem profunden Branchenverständnis und seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Controlling wird Herr Eberle eine Schlüsselrolle beim weiteren Ausbau der globalen Präsenz sowie des Marktanteils von Hellmann spielen.”

“Wir danken Herrn Dr. Noth für die erfolgreiche Arbeit im Vorstand der Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG sehr und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute”, so Dr. Thomas Lieb weiter.

Über Hellmann

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2019 mit 10.743 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.4 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Kontraktlogistik, Branchen- und IT-Lösungen.

Kontakt

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG

Christiane Brüning

Elbestr. 1

49090 Osnabrück

0151-20340316

christiane.bruening@hellmann.com

http://www.hellmann.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.