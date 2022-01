Perspectix expandiert mit neuem Anteilseigner

Die Perspectix AG, Zürich, ein führender Anbieter von Software-Lösungen für den technischen Vertrieb von variantenreichen Produkten (CPQ) sowie das Retail Management, wird ab sofort von AUCTUS, einer aktiven Beteiligungsgesellschaft für den deutschsprachigen Mittelstand in München, mit einer spezialisierten Buy-and-Build-Strategie auf dem organischen Wachstumskurs begleitet.

Der bisherige Eigentümer Markus Schlehan bleibt weiterhin beteiligt und wird das Management auch zukünftig bei der strategischen Unternehmensentwicklung unterstützen sowie wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Unternehmens geben. Darüber hinaus hat sich im Rahmen der Transaktion die Geschäftsleitung von Perspectix, bestehend aus Andre Kälin, Dominik Eichelberg, Michele Milano und Domenico Milano, beteiligt. „Wir freuen uns, dass wir mit AUCTUS einen strategischen Wachstumspartner gewinnen konnten, welcher einen ausgeprägten Unternehmergeist und ein hohes Maß an Erfahrung in der Entwicklung von aufstrebenden Unternehmen mitbringt“, kommentiert Markus Schlehan, Verwaltungsrat der Perspectix AG, die Beteiligung von AUCTUS. „Mit der Beteiligung und Unterstützung von AUCTUS werden wir unsere Ziele schneller und nachhaltiger erreichen“, erklärt Andre Kälin, CEO der Perspectix AG. „Davon werden nicht zuletzt unsere Kunden und strategischen Partnern profitieren.“ Durch zahlreiche erfolgreiche Beteiligungen in den Bereichen IT-Services und Software verfügt AUCTUS über ein breites Netzwerk und umfassende Erfahrungen mit der Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien im IT-Segment. „Besonders begeistern uns an der Perspectix die herausragende Marktpositionierung, die langjährige Expertise und Motivation der Mitarbeiter sowie durch Zukäufe und organische Maßnahmen eine Vielzahl an Wachstumsmaßnahmen – diese wollen wir gemeinsam mit dem Management und Markus Schlehan in Zukunft realisieren und so die Erfolgsgeschichte von Perspectix fortsetzen“, so Christoph Blanke, Partner bei AUCTUS.

Über Perspectix

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Firmenkontakt

Perspectix AG

André Kälin

Hardturmstrasse 253

CH-8005 Zürich

+41 44 445 95 95

+41 44 445 95 96

info@perspectix.com

http://www.perspectix.com

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: Perspectix AG, Zürich