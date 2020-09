Perücken aus der Online-Praxis PERÜCKENBERATER: Ein Stück Lebensqualität

(Mynewsdesk) Berlin, 29. September 2020. Frisuren sind ein wichtiges Ausdrucksmittel unserer Persönlichkeit. Die Haare prägen unser Aussehen und unser Wohlbefinden. Haarverlust bedeutet daher nicht nur eine einschneidende optische Veränderung – bei vielen Betroffenen leidet auch das Selbstwertgefühl. Durch den Verlust der Haare geht dem Körper außerdem eine wichtige Schutzfunktion verloren. Das ist der Grund, warum der medizinische Haarersatz als Hilfsmittel gilt und von den Krankenkassen getragen wird. Dies gilt nicht nur für Patienten, die ihre Haare durch eine Chemo- oder Strahlentherapie verlieren, sondern auch für andere Betroffene, die durch eine Krankheit unter Haarausfall leiden. Hochwertige Perücken von PERÜCKENBERATER ( https://www.perueckenberater.de/) geben den Menschen ein Stück Lebensqualität zurück.

Perückenberater.de hat sich zum Ziel gesetzt, von Haarverlust betroffene Menschen bestmöglich zu unterstützen und zu versorgen. „Wir sind kein reiner Online-Perücken-Shop“, sagt Geschäftsführer Victor Spielmann. „Wir verstehen uns als digitalen Praxisbetrieb, in dem wir unsere jahrzehntelange Erfahrung aus Einkauf, Produktion und Beratung an unsere Kunden weitergeben.“ Das psychologisch geschulte Personal gibt den Kunden Tipps und Denkanstöße zur Entscheidungshilfe. Auch Dienstleistungen wie Perücken-Reparaturen oder Maßanfertigungen von Perücken können online gebucht werden. „Von der telefonischen Beratung über professionelles Rezeptmanagement bis hin zur elektronischen Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen bilden wir alles ab, was zur Perückenversorgung gehört“, erläutert Spielmann. „Natürlich bietet Peruckenberater.de die Möglichkeit, sich über den Online-Shop schnell und preiswert zu versorgen. Allerdings kommen bei vielen Kunden, die sich das erste Mal mit dem Produkt Perücke beschäftigen, Fragen auf.“ Dabei geht es um optische und qualitative Unterschieden bis hin zu rechtlichen Fragen, zum Beispiel wenn es um die Ansprüche gegenüber der Krankenkasse geht. „Um die perfekte Perücke zu finden, benötigt man in der Regel Zeit und Geduld. Wir begleiten die Patienten durch diesen schwierigen Prozess.“

Perückenberater.de ist aus einem generationsübergreifenden Familienunternehmen erwachsen: „Innovationsgeist liegt in unserer DNA“, sagt Spielmann. „Neben den Friseurmeistern in der Familie beruht unser Konzept auf den kreativen Entwicklungen meines Großvaters als Ingenieur, auf dem betriebswirtschaftlichen Wirken meines Vaters und mir sowie auf den psychologischen Ansätzen meiner Mutter.“

Über Perueckenberater.de:

Die Online-Praxis Perueckenberater.de bietet Informationen und individuelle Beratung rund um den Perückenkauf. Im Webshop können Kunden und Patienten hochwertige Perücken, Haarersatzteile sowie Perückenzubehör online bestellen, auch auf Rezept. Die Online-Praxis wird von der Berliner Upmarket Online GmbH betrieben.

http://