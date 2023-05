Peter Waller neuer CFO bei Auftragshersteller Aenova

Zum 15. Mai 2023 ist Dr. Peter Waller zum neuen Chief Financial Officer der Aenova Group und zum Geschäftsführer der Aenova Holding GmbH bestellt worden. „Ich freue mich, die weitere Entwicklung der Aenova mitzugestalten“, kommentiert Peter Waller seinen Start bei Aenova. „Die Aenova Group hat als Entwicklungsdienstleister und Auftragshersteller für die Pharma- und Gesundheitsbranche einen hervorragenden Ruf und alle Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren weiter profitabel zu wachsen.“ Peter Waller tritt die Nachfolge von CFO Ralf Schuler an.

Peter Waller ist ein erfahrener CFO in internationalen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und hat zahlreiche Transformationen, Börsengänge, Finanzierungen sowie M&A-Aktivitäten erfolgreich gestaltet. Unter anderem war er CFO bei Flender, Swissport International, CEVA Logistics sowie Eurofins. Peter Waller hat Master-Abschlüsse in Management von der Universität Mannheim und der ESSEC Business School in Paris und wurde in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn promoviert.

Der bisherige Aenova-CFO, Ralf Schuler, steht dem Unternehmen für einen reibungslosen Übergang in den kommenden Monaten weiterhin zur Verfügung.

„Wir freuen uns, Peter Waller in unserem Team begrüßen zu dürfen. Peter hat viel Erfahrung, um die Aenova Group weiter voranzubringen“, erläutert CEO Jan Kengelbach. „Peter Waller wird unser Team mit seiner Tatkraft und seinem Wissen sehr bereichern. Zugleich danke ich Ralf Schuler für sein herausragendes Engagement in den vergangenen fünf Jahren, in denen er als unser CFO maßgeblich an der erfolgreichen Neuaufstellung der Aenova Group mitgewirkt hat.“

Die Aenova Group gehört zu den international führenden CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organisations) für die Pharma -und Gesundheitsindustrie. Mit rund 4.100 Mitarbeitenden an 15 Standorten weltweit verzeichnete das Unternehmen Umsatzerlöse von rund 750 Mio Euro im Jahr 2022.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.200 Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

