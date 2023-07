PFALZSOLAR im Jubiläumsjahr weiter auf Wachstumskurs

Ludwigshafen, 13.07.2023 – Die PFALZSOLAR hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen – Jahresüberschuss und Umsatz lagen deutlich über Vorjahresniveau. Damit macht sich die PFALZSOLAR selbst ein schönes Geschenk zum 20-jährigen Firmenjubiläum. Auch für das Jahr 2023 zeichnet sich ein weiteres starkes Wachstum mit neuen Rekordwerten ab.

Die PFALZSOLAR als Teil der Pfalzwerke-Gruppe stellt mit weiteren Rekordmarken ihr Know-how in der Solarbranche unter Beweis. Das Geschäftsjahr 2022 hat die PFALZSOLAR erfolgreich abgeschlossen. Die vollen Auftragsbücher garantieren weiteres starkes Wachstum für das laufende Geschäftsjahr 2023:

– Der Umsatz wurde mit rd. 63 Mio. EUR um mehr als 70 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

– Der Jahresüberschuss bildete mit 2,1 Mio. EUR einen neuen Rekordwert.

– Inbetriebnahme von rd. 1.000 Privatkundenanlagen und Umsetzung des größten EPC

Projektes in der PFALZSOLAR-Historie mit 60 MWp. Insgesamt wurden Solaranlagen

(Großprojekte und Privat- und Geschäftskunden) mit über 100 MWp installiert.

– Die im Jahr 2022 fertiggestellten PV-Anlagen können jährlich rund 86 Mio. kWh

umweltfreundlichen Strom erzeugen (Vorjahr 38 Mio. kWh).

– 2023 werden im Freiflächen-Sektor PV-Parks mit über 110 MWp fertiggestellt werden.

– Bereits für 2024 sind weitere Meilensteine geplant: Mit „Cottbuser Ostsee“ (29,1 MWp) der Bau einer der größten schwimmenden Anlage in Deutschland, die Netzzusage für zwei Großprojekte in Griechenland (176 MWp) sowie der Bau der größten Anlage in der Firmengeschichte mit 122 MWp.

Die PFALZSOLAR und der Mutterkonzern PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT prüfen gemeinsam intensiv, wie sie ihre B2C- und B2B-Kunden noch fokussierter mit passenden Solarlösungen bedienen können. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen vor dem Hintergrund der Energiewende und des immer stärker wachsenden Geschäfts mit PV-Anlagen für B2C- und B2B-Kunden werden die Anfragen und Anforderungen immer umfänglicher und spezieller.

Die Zugehörigkeit als 100%-Tochter der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT zu der Pfalzwerke-Gruppe ist eine zentrale Chance, mit umfangreichen Kapazitäten das Photovoltaik-Geschäft weiter voranzutreiben. Durch die enge Bindung an die finanzstarke Muttergesellschaft bietet die PFALZSOLAR insbesondere B2B-Kunden, Investoren und Banken eine hohe Sicherheit.

#WeLoveSolar lautet der Leitspruch von PFALZSOLAR. Das Unternehmen steigert durch die Nutzung der Sonnenenergie nachhaltig die Lebensqualität der Menschen und den Zukunftswert ihrer Lebensträume. Seit 2003 entwickelt, baut und betreibt PFALZSOLAR dafür Photovoltaik-Kraftwerke jeder Größenordnung für nationale und internationale Geschäftskunden, Investoren und Partnern sowie für Privatkunden.

PFALZSOLAR hat Solarparks und PV-Anlagen mit mehr als 600 MW installierte Leistung und über 27 Megawatt im Eigenbestand. Zudem überwacht, betreibt und wartet das Unternehmen ein Anlagen-Portfolio von rund 400 Megawatt. Die Solarparks stehen in Deutschland sowie den Niederlanden, Griechenland, Großbritannien und den USA. In 2022 erwirtschaftete PFALZSOLAR mit knapp 150 Solar-Experten einen Umsatz von knapp 70 Millionen Euro.

Als Teil der Pfalzwerke-Gruppe hat PFALZSOLAR einen verlässlichen und starken Energie-Partner mit mehr als 110 Jahren Erfahrung im Rücken. Die Pfalzwerke-Gruppe ist mit rund 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro eine wichtige Akteurin der Energiewende, Anbieter zukunftsweisender Versorgungskonzepte aus Kraft-, Wärme-Kopplungs-, Windkraft- oder PV-Anlagen sowie Treiber innovativer Themen wie Elektromobilität, IoT oder Wasserstoff.

