Pferd am Haus in Schweden

Im Urlaub auf eigene Faust reiten

Satteln, wann immer man möchte, reiten, wohin einen die Nase führt oder einfach das Zusammensein mit dem Vierbeiner genießen: Das geht normalerweise nur mit dem eigenen Pferd. Oder aber mit einem „Pferd auf Zeit“ eines Urlaubsanbieters, der guten Reitern einen Vertrauensvorschuss gibt.

Smäland

Viel unberührte Natur, saubere Luft, klare Seen, freundliche Menschen und gemütliche, rotgestrichene Schwedenhäuser: Schweden ist nach wie vor ein beliebtes Reiseziel für Wanderer, Reiter, Angler und Paddler, die einen erlebnisreichen und zugleich entspannten (Familien-)Urlaub erleben wollen.

Die Region Smäland ist mit 31.000 km² die drittgrößte Region Südschwedens. Das entspricht ungefähr der Größe von Nordrhein-Westfalen, jedoch zählt die Region nur etwa 1/20 der Bevölkerung von NRW. Smäland besticht mit ursprünglicher Landschaft. So gibt es neben 4 Nationalparks noch rund 400 Naturschutzgebiete sowie 5.000 Seen und Flüsse. Die Küstenlinie ist – ohne die vorgelagerte Schären-/ Felseninsel – 1.215 Kilometer lang.

Geheimtipp für erfahrene Reiter: Pferd am Haus

Zum Ferienhäuschen können erfahrene Reiter einige Islandpferde dazu mieten. Zum Haus gehört Stall mit Wiese, welche für die Dauer des Urlaubs vom „Pferd auf Zeit“ bewohnt werden. Gleich ab Haus führen endlose Reitwege ins mehrere hundert Hektar große Gelände durch hügelige Wälder und an Flüssen entlang.

„Das kommt dem Traum vom eigenen Pferd schon sehr nahe, kann man doch gleich vom Küchenfenster aus auf den Stall sehen oder mal eben zwischendurch in Hausschuhen rüber laufen, um etwas Heu nachzulegen.“

Verantwortungsvoller Umgang

Nur eines ist dem „Pferd auf Zeit“ genauso wichtig wie dem eigenen Vierbeiner: Ein verantwortungsvoller Umgang mit realistischer Einschätzung der eigenen reiterlichen Kenntnissen. Aber das ist für echte Pferdeleute ja eigentlich selbstverständlich. Und so mancher Urlauber hat am Ende der Ferien schon ernsthaft darüber nachgedacht, sein „Pferd auf Zeit“ zum „Pferd für immer“ zu machen!

Paddel- und Angelparadies

Zur Familie gehören nicht immer nur Reiter, daher bietet das Ferienresort zusätzlich zu verschiedenen Reitprogrammen einen Kanu-Verleih sowie viele weitere Aktivitäten für die ganze Familie an.

Nähere Infos auf unserer Website.

Das Reiseunternehmen Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Mehr Informationen und Kontakt unter: https://www.reitferienvermittlung.de

