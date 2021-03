Pferdeanhängertest: Böckmann Duo R – Master-Chic zum Einsteigerpreis

www.mit-Pferdenreisen: Pferdeanhängertest Böckmann Duo

Hamburg, 25. März 2021 – Interessenten an soliden Holz-Poly-Einsteigermodellen müssen bei Böckmann nicht auf Eleganz verzichten: Auch die Duo-Serie hat die elegante Dach- und Bugform. Der Pferdeanhängertest bei Mit-Pferden-reisen.de verlief positiv: Gutes Fahrverhalten, erhöhter Sicherheitsstandard, mehr Platz für Pferde und Menschen.

Der Test hat Erfreuliches ergeben: Böckmann-typische Laufruhe, gut Platz im Brustraum und in der Sattelkammer. Ein weiteres Plus: As sofort stattet Böckmann alle seine Anhänger nicht nur vorne, sondern auch am Heck mit einem neuen Panikentriegelungssystem Multi Safe System aus.

Platz für Pferde und Menschen

Trotz der schnittigen und optisch leichter wirkenden Linien finden Pferde und Menschen in dem neuen Böckmann Duo ausreichend Platz: Beim Beladen, weil vorne zwischen Bruststangen und Sattelkammer nun auch kräftigere Personen ausreichend Raum haben, um die Pferde komfortabel anzubinden. Auch die Kopffreiheit für die Pferde bietet nun innen mit 2,32 Meter für größere Pferde Luft über den empfindlichen Ohren. In der Bugbreite hat der Duo ebenfalls zugelegt.

Eleganz und Stabilität: Kein Widerspruch

Der Aufbau des Holz-Polyester-Modells besteht aus 18 mm starkem finnischem Plywood, das mit einem speziellen und witterungsbeständigen Kunststoff beklebt ist. Innen ist der Anhänger wie üblich weiß, um einen einladend hellen Eindruck auf die Pferde zu machen.

Das Polyesterdach ist mit einem umlaufenden Aluhaubenträgerprofil fest verklebt und massiv mit V2A-Edelstahlschrauben verbunden. Am Heck sorgen zwei stabile verzinkte Stahlträger für die nötige Stabilität, von denen der hintere gegen ein Verfangen der Hufe sicherheitshalber geschlossen ist, durch Querschlitze aber die Sicht nach hinten gut frei gibt.

Der Boden des Duo besteht aus 21 mm starkem Holz, auf dem eine acht mm dicke Gummimatte fest verklebt und an den Rändern versiegelt ist.

Das Testmodell war im Innenraum nicht mit Trittschutzplatten ausgestattet, um der längeren Haltbarkeit willen sollte man sich diese Zusatzanschaffung aber überlegen.

Die Anhängerklappe ist wie üblich für sicheres Einsteigen mit dickem Gummi, Trittschutzleisten und Seitenstoppern ausgestattet. Vier Heckklappenscharnieren sorgen für Stabilität.

Böckmann-typisch Handling und gutes Fahrverhalten

Für alle Aspekten rund ums Fahren verdient der Duo Bestnoten: Das beginnt beim einfachen Anhängen mit der bedienungsfreundlichen und leicht abschließbaren Knott-Kupplung. Der Schlüssel passt auch für die Sattelkammer.

Der 13polige Stecker rastet ebenfalls leicht in die Steckdose ein. Das Automatikstützrad ist leichtgängig.

Das hervorragende Fahrverhalten, egal ob leer oder beladen, Autobahn oder Landstraße mit Frostschäden, entsteht durch das bewährte Längsträgerfahrgestell CFFplus (Comfort-Federungs-Fahrgestell), bei dem die durchgehenden Längsträger in Fahrtrichtung mittig unter den Pferden angeordnet sind.

Economy-Modell mit Komfort-Sattelkammer

Selbst lange Westernsättel hatten auf den serienmäßig auszieh- und höhenverstellbaren Sattelhaltern gut Platz, dazu noch eine große Putzkiste und ein hoher Futtereimer. Intelligent ausgenützt ist die kleine Rundung im Bug. Dort ist – eigentlich ganz simpel – am Boden eine etwa 20 cm hohe Leiste angebracht, so dass man trotz der schiefen Ebene noch Kleinigkeiten verstauen kann, ohne dass die sich während der Fahrt selbstständig machen.

Sehr praktisch sind Schaufel und Gummibesen in Klemmhalterungen, die gleich zur Hand sind, wenn die Pferde in den Anhänger geäppelt haben. Für die bessere Handhabung im Dunklen gibt es auf Knopfdruck eine Beleuchtung.

Die Sattelkammertüren sind ebenso wie die Inspektionstür für den Menschen mit Aluprofilen eingefasst, haben eine Dreipunkt-Verriegelung und einen sympathischen verchromten Griff, der gut in der Hand liegt. Beim Abschließen musste man beim Testmodell man den Griff exakt positionieren, sonst hakte es ein wenig. Nach wenigen Versuchen kennt man aber die exakte Position.

Fazit

Der Böckmann Duo ist ein attraktiver Holz-Polyester-Anhänger, der alle Bedarfe des soliden Pferdeanhängertransports erfüllt. Das Fahrzeug ist als 2- und 2,4-Tonnen-Version erhältlich und wiegt leer rund 900 Kilogramm.

Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de

Der a usführliche Pferdeanhänger-Testbericht mit zahlreichen Fotos sowie viele interessante Themen für mobile Reiter und Pferde sind auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht.

Mit-Pferden-reisen ist seit Juli 2010 Deutschlands umfangreichstes Online-Portal für mobile Reiter und Pferde. Im Fokus stehen Testberichte: Mittlerweile sind rund 150 unabhängige Testberichte über Pferdeanhänger und Zugfahrzeuge sowie Zubehör aller Art online abzurufen und werden regelmäßig erweitert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Thema Pferdeanhänger und Pferdetransport sind die Bereiche Aus- und Wanderreiten, sei es fürs Wochenende oder einen längeren Reiturlaub in Deutschland oder im Ausland.

93 Prozent der Portalbesucher haben mindestens ein eigenes Pferd, 60 Prozent fahren regelmäßig zu Turnieren oder in entferntere Ausreitregionen.

